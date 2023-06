Ennepetal: Motorradfahrer mit 134 km/h bei 70 erwischt

Ennepetal/Herdecke. Mehrere Motorradfahrer waren in Ennepetal deutlich zu schnell unterwegs. Für einen gab es knapp 500 Strafe, zwei Punkte und ein Fahrverbot.

Der Verkehrsdienst der Polizei EN führt am Donnerstag Zweirad-Geschwindigkeitsmessungen in Ennepetal und Herdecke durch. Gemessen wurde unter anderem in Ennepetal auf der B 483 und in Herdecke auf der Gederner Straße.

Der Tageshöchstwert wurde bei einem 30-jährigen Duisburger festgestellt. Dieser befuhr mit seiner Honda die B 483 in Ennepetal in Fahrtrichtung Radevormwald bei erlaubten 70 km/h mit 134 km/h. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro (zuzüglich Verwaltungsgebühr), zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Erwähnenswert sind ebenfalls zwei weitere Geschwindigkeitsmessungen eines Schwelmers. An gleicher Messstelle (B 483) wurde der 40-Jährige mit seiner Kawasaki in Fahrtrichtung Radevormwald zunächst mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 15 km/h gemessen. Im weiteren Verlauf befuhr er dann die Gederner Straße in Herdecke in Fahrtrichtung Witten bei erlaubten 70 km/h mit 101 km/h.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Den Betroffenen erwartet für den ersten Verstoß ein Verwarngeld in Höhe von 40 Euro. Für den zweiten Verstoß wird gegen den Betroffenen ein Bußgeldverfahren eingeleitet: 150 Euro (zuzüglich Gebühr) und einen Punkt in Flensburg.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm