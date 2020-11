Teuer zu stehen kommt einem Ehepaar aus Milspe die illegale Entsorgung von Müll. Mitarbeiter des Ordnungsamtes ertappten das Paar am Sonntagabend auf frischer Tat, als sie in der Fußgängerzone am Rande des Marktplatzes zum dort herausgestellten Sperrmüll eine größere Menge anderen Unrat abluden. Auf beide wartet nun ein Bußgeld in Höhe von jeweils 200 Euro.

Es ist seit Jahren ein regelmäßiges Ärgernis: Fast bei jeder Sperrmüllabfuhr, die in Ennepetal alle zwei Monate durchgeführt wird, laden Unbekannte vor dem Haus Voerder Straße 44-46, Ecke Harkortstraße, große Mengen Restmüll, Farbeimer, Elektroschrott und anderes mehr ab. Mitarbeiter der Stadtbetriebe mussten den Unrat regelmäßig am Montagmorgen – auf Kosten der Allgemeinheit – entsorgen. Bürger ärgerten sich über die Müllberge, von Vertretern aus der Politik wurde das Thema immer wieder zur Sprache gebracht. Bisher konnte allerdings nie ein Verursacher ermittelt werden – bis jetzt.

Am Sonntag hätten Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdienstes nachmittags und abends einige bekannte Problembereiche in der Stadt überwacht, berichtet Stadt-Pressesprecher Hans-Günther Adrian. Dabei seien ihnen ein Mann und eine Frau in die Arme gelaufen, die eine erhebliche Menge Restmüll neben diversem Sperrmüll abgeladen hätten. „Unsere Mitarbeiter haben die Polizei hinzugezogen, weil die beiden die Herausgabe ihrer Personalien verweigert haben“, so Adrian weiter. Die Polizisten beeindruckten die Übeltäter offenbar mehr, so dass festgestellt werden konnte, dass es sich um ein Ehepaar aus der Nachbarschaft handelte. Einen gewerblichen Hintergrund – wie bei der Entsorgung nach Entrümpelungen – sahen die Ordnungsamtsmitarbeiter bei dem Paar nicht.

„Beide erwartet nun ein empfindliches Bußgeld in Höhe von 200 Euro – und zwar pro Person“, erklärt Hans-Günther Adrian. Erkenntnisse, das das Ehepaar auch in früheren Fällen für die illegale Müllentsorgung verantwortlich sein könnte, habe man nicht, sagt er.

Auch Schrottsammler erwischt

Der Sonntagabend brachte noch einen weiteren Erfolg in Sachen Abfall. Dabei ging es nicht um illegale Entsorgung, sondern um Mitnahme von zur Abfuhr herausgestelltem Schrott. Die Beamten erwischten Schrottsammler aus den Niederlanden, die sich an einem Sperrmüllhaufen bedienten.

Ihr Lieferwagen war bis oben hin voll mit Metall-, Elektro- und anderem Schrott. Die illegalen Sammler mussten ihre Beute abladen, die Mitarbeiter des Betriebshofs sorgten am Montagmorgen für die Beseitigung. Die Täter müssen mit einer Anzeige und einem Bußgeld sowie einer Rechnung über die Entsorgungskosten von Seiten der Stadt rechnen.