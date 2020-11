Auch und gerade in der herausfordernden Corona-Zeit wollen der Innenstadtverein „My City“ und die Einzelhändler in Milspe den Menschen eine stimmungsvolle Einkaufsatmosphäre und besondere Aktionen bieten. Die AHA-Regeln (Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmaske tragen) sollen verbunden werden mit Aha-Erlebnissen.

„Die Weihnachtszeit ist ohne Zweifel eine andere in diesem Corona-Jahr“, erklärt die „My City“-Vorsitzende Barbara Mittag. Nicht zuletzt musste bekanntlich der für vergangenen Freitag und Samstag geplante Adventsmarkt auf dem Marktplatz abgesagt werden und auch der für den Nikolaustag vorgesehene verkaufsoffenen Sonntag kann nicht stattfinden (wir berichteten). Kreativität und Engagement seien aber nicht im Lockdown, betont Barbara Mittag. Und so hat sich der Händler- und Dienstleisterverein einiges ausgedacht.

Ennepetal leuchtet

„My City“ hat 60 Deko-Gläser gestiftet, die nun in den Schaufenstern der Innenstadt funkeln. Sie vermitteln eine klare Botschaft: „Ennepetal leuchtet“.

„Ennepetal leuchtet“, hier bei Brille Bonow. Von links: Barbara Mittag mit Fotografin Josefine Beutel und Inhaber Michel Bonow. Foto: Hartmut Breyer / WP

Für Lichterglanz sorgt auch der ganz neu mit stimmungsvoller Beleuchtung ausgestattete Marktplatz. Finanziert wurden die Lichterketten mit Fördermitteln aus dem Landesprogramm „Vital NRW“. Außerdem ist die Weihnachtsbeleuchtung entlang der Voerder Straße schon seit einer Woche in Betrieb.

Digitaler Adventskalender

Geschenketipps bietet der erste digitale Ennepetaler Adventskalenders. „Er ist in dieser Art in der Region einmalig“, betont Barbara Mittag. Auch diese Aktion wird von „My City“ finanziert. Ab dem heutigen Dienstag, 1. Dezember, geht alle zwei Tage ein neues, von der heimischen Audio- und Videoagentur „tomkomm“ produziertes Video online. 14 Einzelhändler und Dienstleister quer durch den ortsansässigen Branchenmix geben Inspiration, was zum diesjährigen Fest verschenkt und in entspannter Atmosphäre erworben beziehungsweise bequem nach Hause geliefert werden kann. Die Türchen des Adventskalenders öffnen sich auf der Homepage des Vereins unter www.mycity-ennepetal.de. Zudem wollen die beteiligten Händler die Videos jeweils auch über ihre eigenen Social-Media-Aktivitäten verbreiten. Auch bei Radio EN soll es einen Spot geben.

Im digitalen Adventskalender, den „My City“ finanziert hat, geht alle zwei Tage ein neues Video online. 14 Einzelhändler und Dienstleister geben in den kurzen Spots jeweils Tipps für Geschenke. Foto: My City / WP

Man hoffe, dass die Videos „im positivsten Sinne viral gehen und ansteckend zugunsten einer lebendigen Innenstadt wirken“, so Barbara Mittag. „Nie war es für Geschäftsleute wichtiger, auf sich aufmerksam zu machen, digital sichtbar zu sein und das Angebot der aktuellen Zeit anzupassen, als jetzt.“

Weihnachtszauber

Für kommenden Samstag, 5. Dezember, ist das nächste Highlight geplant. Die Geschäfte vor Ort wollen an diesem Tag besonderen Weihnachtszauber und Adventsstimmung verbreiten – natürlich Corona-konform. Kinder aus Ennepetaler Kindergärten haben zusammen mit ihren Betreuerinnen und Betreuern Baumschmuck gebastelt, der am großen „My City“-Weihnachtsbaum bei Euronics Berlet aufgehängt wird. Normalerweise schmücken die Kinder den Baum auch selbst, in diesem Jahr übernehmen das Barbara Mittag und der Nikolaus – selbstverständlich mit Mund-Nasen-Schutz und dem gebotenen Abstand.

Adventstombola

Nicht zuletzt veranstaltet „My City“ auch in diesem Jahr in der Adventszeit wieder eine Tombola. Zu gewinnen gibt es unter anderem eine Teemaschine, eine Kosmetikbehandlung und ein Raclette-Gerät. Die Preise, darunter auch verschiedene Gutscheine, wurden von den Händlern in der Innenstadt gestiftet. Bürgermeisterin Imke Heymann wird die Gewinner kurz vor Weihnachten bei Berlet ziehen. Die Tombolalose zum Preis von zwei Euro können den ganzen Advent über in den Innenstadtgeschäften erworben werden. Der Erlös kommt den Ennepetaler Kindergärten zugute.

2017 gegründet Der Verein „ My City Ennepetal ” wurde 2017 von Händlern und Geschäftsleuten mit dem Ziel gegründet , die Attraktivität der Ennepetaler Innenstadt als Einzelhandels- und Dienstleistungszentrum zu erhöhen. Der Verein, bei dem auch Innenstadtmanager Olaf Dau angestellt ist (die Stelle wird aus Mitteln der Stadt und Fördermitteln des Landes finanziert), hat heute 30 Mitglieder .

„Keine Frage, die aktuelle Zeit ist herausfordernd. Aber sie ist auch eine Chance: zusammenzuhalten, aufeinander zu achten und unsere Stadt auf diese Weise zum Leuchten zu bringen“, meint die Vereinsvorsitzende Barbara Mittag. „My City“ wolle in dieser Hinsicht mit gutem Beispiel vorangehen.