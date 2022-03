Die Feuerwehr muss in Ennepetal zu mehreren Bränden ausrücken.

Feuer Ennepetal: Nachbar löscht Brand in Wohnung

Ennepetal. Dem beherzten Eingreifen eines Nachbarn ist es zu verdanken, dass sich in Ennepetal ein Feuer gar nicht erst zu einem großen Brand ausbreitet.

Durch schnelles Eingreifen konnte am Samstag beim Brand einer Wohnung in der Königsberger Straße in Ennepetal größerer Schaden verhindert werden. Um 12.51 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden. Als die Feuerwehr eintraf, war der Brand bereits durch das beherzte Eingreifen eines Nachbarn gelöscht worden. Die Feuerwehr setzte einen Lüfter ein um die Wohnung zu entrauchen. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Zuvor, um 7.13 Uhr, war die Wehr bereits zu einem Gartenlaubenbrand in die Berninghauser Straße alarmiert worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um ein Grillfeuer handelte. Die Wehr war mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, einer Drehleiter, einem Tanklöschfahrzeug und sieben Einsatzkräften vor Ort.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm