Ennepetal: Nachbarn sorgen für saubere Landschaft

Ennepetal. Eine tolle Müllsammelaktion der Nachbarschaft Krüners Kotten entlang der Heilenbecker Straße (L700) und im umliegenden Wald in Ennepetal.

Die Siedlung Krüners Kotten im Heilenbecker Tal in Ennepetal besteht nicht nur aus einzelnen Häusern, sondern bildet eine harmonische Nachbarschaft mit 23 Erwachsenen und elf Kindern beziehungsweise Jugendlichen in elf Häusern. Die Nachbarn sind nicht nur gesellig, sondern auch aktiv und hilfsbereit. In diesem Jahr hatte Anwohnerin Heike Fischer die Idee, die sonst vereinzelten Müllaktionen der Nachbarn bei Waldspaziergängen als Gemeinschaftsaktion zu starten. Die Stadt Ennepetal unterstützte auf Anfrage die Aktion mit Müllsäcken, Greifzangen und der Zusage, den gesammelten Müll auf Kosten der Stadt am Sammelplatz abzuholen.

Mit Warnwesten, Handschuhen und Schubkarren ausgerüstet gingen die Teilnehmer an den Randwegen und Böschungen entlang der L700 auf einer Strecke von 700 Metern bis Wittenstein und 600 Metern Richtung Grimmelsberg. Nach zweieinhalb Stunden sammeln und kraxeln in der schrägen Böschung war säckeweise Müll gesammelt, darunter auch zwei Fernseher, sechs Autoreifen, eine wilde Kippe mit Müllbeuteln, zerbrochenem Porzellan, Flaschen, Kanistern und Hausrat sowie ein entsorgter verwitterter Maschendrahtzaun. Sogar eine alte Krankentrage aus Eisen lag in der Böschung.

Gemeinsam mit Nachbar Friedrich-Wilhem Huckenbeck wurden die schweren Müllsäcke und der sperrige Müll an den einzelnen Sammelpunkten in einen Hänger eingeladen und zurück zum Sammelplatz am Krüners Kotten befördert. Beim Ausladen wurde allen das Ausmaß der Vermüllung des Heilenbecker Tals, das Naturschutzgebiet ist, erst bewusst. Das Ziel, auch den Wald mit einzubeziehen, musste vertagt werden.

Beisammensein zum Abschluss

Die Nachbarn beschlossen, die Aktion nun jährlich zu wiederholen, die Ennepetaler Bürger dafür zu sensibilisieren, achtsamer mit der Natur umzugehen, Umweltfrevler direkt anzusprechen und die Stadt zu mehr Kontrollfahrten anzuregen, damit abgeladener Müll und wilde Müllkippen die Umwelt und Tiere nicht gefährden.

Die Nachbarschaft nutzte die Gelegenheit natürlich auch wieder für ein abschließendes fröhliches Beisammensein mit Grillwurst, Salaten und Getränken und der Vorfreude auf ihr inzwischen jährlich stattfindendes „Örtchenfest“.

