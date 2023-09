Ennepetal: Nachts zweimal Feueralarm in Seniorenheim

Ennepetal. Zweimal binnen einer Nacht aus dem Schlaf gerissen wurden die Bewohner eines Altenheimes in Ennepetal. Die Feuerwehr ging dann auf Spurensuche.

Gleich zweimal löste am Mittwoch in den frühen Morgenstunden die Brandmeldeanlage des Seniorenheims an der Loher Straße in Ennepetal-Altenvoerde aus.

Die Feuerwehr Ennepetal rückte um 1.33 Uhr und um 3.42 Uhr dorthin aus. Eine Ursache für den Alarm konnten die Einsatzkräfte allerdings in beiden Fällen nicht finden. Eingesetzt waren jeweils der hauptamtliche Löschzug, die Löschgruppe Voerde und der Löschzug Milspe/Altenvoerde.

Eine verletzte Taube beschäftigte die Feuerwehr am Dienstagmittag gegen 13.45 Uhr. Ein besorgter Bürger hatte das Tier an der Voerder Straße gesichtet. Die Wehrleute rückten aus, um die Taube aufzunehmen und zu einem Tierarzt zu bringen.

Kurz darauf, um 15.08 Uhr, wurde die Wehr zum Breslauer Platz alarmiert, weil dort eine hilflose Person in einer verschlossenen Wohnung vermutet wurde. Bevor die Einsatzkräfte tätig werden mussten, tauchte die Person allerdings wieder auf.

Ebenfalls am Dienstagnachmittag wurde ein Fahrzeug aus Ennepetal in Sprockhövel benötigt. In einem Waldgebiet war eine Person gestürzt und hatte sich schwer verletzt. Zur Rettung der Person wurde ein geländefähiges Fahrzeug der Feuerwehr Ennepetal eingesetzt, das auch in der Lage ist, Personen liegend zu befördern.

Der Einsatz dauerte von 15.54 Uhr bis 17.14 Uhr.

