Ennepetal: Neue Leitungen – wochenlang kein Parken möglich

Ein Glasfaserkabel vor Häuserkulisse (Archivfoto). Wegen Leitungsarbeiten wird die Schillerstraße in Ennepetal in dieser Woche Baustelle – mit Folgen.

Ennepetal. Anwohner und Autofahrer werden auf eine harte Probe gestellt. Die Schillerstraße in Ennepetal wird Baustelle – mit Folgen für den Verkehr.

In dieser Woche beginnen Bauarbeiten der AVU Netz in der Schillerstraße in Ennepetal: Zwischen Goethe- und Schulstraße werden die Stromkabel erneuert und LWL-Leerrohre verlegt.

Die ca. 110 Meter lange Trasse ist im Randbereich der Straße: Einige Parkplätze werden für ca. sechs Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Die Hausanschlüsse in diesem Bereich werden kostenlos erneuert. Beauftragtes Unternehmen ist die Firma IK-Bau aus Gevelsberg. Die ca. 65 Jahre alten Kabel werden im Rahmen der kontinuierlichen Instandhaltung für die Versorgungssicherheit erneuert.

Staus und Verkehrsbeeinträchtigungen werden sich nicht immer vermeiden lassen. Die AVU Netz bittet Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

