Ennepetal: Neuenlander Straße wird zur Einbahnstraße

Ennepetal. Die Neuenlander Straße in Ennepetal wird zur Baustelle. Das sind die Hintergründe.

In der Zeit vom kommenden Mittwoch, 3. August, bis voraussichtlich 30. November verlegt die AVU Netz GmbH in zwei Abschnitten neue Versorgungsleitungen in der Neuenlander Straße von der Einmündung Hermann-Löns-Straße bis zur Einmündung in die Rüggeberger Straße.

Im Bauabschnitt 1 wird zunächst die Neuenlander Straße von der Einmündung Hermann-Löns-Straße bis zur Kreuzung Hans-Sachs-Straße in Fahrtrichtung Rüggeberger Straße zur Einbahnstraße.

Für den Bauabschnitt 2 ist es dann notwendig, die Neuenlander Straße von der Einmündung Hermann-Löns-Straße bis zur Einmündung in die Rüggeberger Straße als Einbahnstraße einzurichten.

Die Arbeiten erfolgen als Wanderbaustelle in Abschnitten von ca. 50 Metern.

