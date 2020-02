Ennepetal: Neuer Wohnraum an der Milsper Straße

Die Gebau will an der Milsper Straße in Voerde 14 Doppelhaushälften zur Vermietung errichten. Auf dem dafür vorgesehenen etwa 5000 Quadratmeter großen Grundstück standen früher vier achtgeschossige Häuser. Die im Volksmund „Klein-Manhattan“ genannte Hochhaussiedlung war 2011/2012 abgerissen worden.

„Es hat sich in den vergangenen Jahren gezeigt, dass es eine enorme Grundstücksnachfrage, aber auch Nachfrage nach Mietobjekten gibt“, erläuterte Gebau-Vorstand Michael Lendeckel in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung. „Wir brauchen guten, bezahlbaren Wohnraum für alle Schichten der Bevölkerung. Und wenn gute und vernünftige Immobilienhalter bauen, dann hat jeder etwas davon.“ Nicht zuletzt habe die Gebau, die für den Abriss der Hochhäuser Fördermittel des Landes erhalten hat, dafür die Maßgabe bekommen, dort qualitativ höherwertig zu bauen.

Fünf der 19 Platanen sollen weichen. Ersatzpflanzungen sollen auf dem Gebau-Grundstück erfolgen. Foto: Hartmut Breyer / WP

Bauen und vermieten wird die Häuser die Gebau Immobilien AG, eine hundertprozentige Tochter der Gebau Wohnen eG. Die Gesellschaft war 1989 gegründet worden und hat aktuell einige Gewerbeimmobilien und Garagenhöfe im Bestand. Nicht zuletzt vermarktet die Gebau Immobilien AG das Baugebiet Ebbinghausen-Kehr. In der Wohnungsvermietung war sie bisher eher sporadisch tätig, Einfamilien- oder Doppelhäuser zählten bisher nicht zum Bestand.

Architekt Wolfgang Frey erläuterte den Ausschussmitgliedern die Pläne. Demnach würden die zweigeschossigen Häuser mit nicht ausgebautem Dachgeschoss, die etwa 110 bis 115 Quadratmeter Wohnfläche bieten sollen, nicht unterkellert. Dafür gebe es einen angebauten Kellerersatzraum. „Auf dem Grundstück befindet sich Ziegelschutt der abgerissenen Gebäude“, erklärte Frey, warum man auf eine Unterkellerung verzichte.

Ausreichende Gartenfläche

Der Hang – unterhalb liegen die von der Gebau vor einigen Jahren modernisierten Mehrfamilienhäuser an der Königsberger Straße – werde etwas angeschüttet, um eine ausreichende Gartenfläche zu schaffen. Es solle Wärmepumpentechnik genutzt werden. „Die Häuser sind ideal zugeschnitten für Familien mit zwei oder drei, vielleicht auch vier Kindern“, erklärte Wolfgang Frey. Man schaffe dort bezahlbaren Wohnraum.

Hintergrund Bebauungsplanänderung im beschleunigten Verfahren Für das Vorhaben der Gebau wird der für das Gebiet vorliegende Bebauungsplan Nr. 25 „Quabecke“ geändert. Das soll im beschleunigten Verfahren geschehen. Der Ausschuss beschloss dies einstimmig. Die Gebau selbst wird für die Ausarbeitung des B-Plans sorgen. Stadtplaner Ulrich Höhl erklärte, dass es aus Sicht der Verwaltung nicht ausreiche, für die geplante Wohnbebauung eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans zu erteilen. „Hier sind die Grundzüge der Planung berührt“, so Höhl. Mit einer Bebauungsplanänderung schaffe man Rechtssicherheit. Läuft alles nach Plan, könnte der Rat im Mai die Offenlage beschließen. Gebe es keine wesentlichen Einwände, könnten danach schon Bauanträge gestellt werden. Der Satzungsbeschluss würde schließlich nach der Sommerpause (und der Kommunalwahl im September) erfolgen.

Pro Haus plane man drei Stellplätze ein, erläuterte Wolfgang Frey weiter. Da die Häuser alle von der Milsper Straße aus erschlossen werden sollen, müssten fünf der aktuell 19 Platanen am Rande der Milsper Straße weichen. „Wir haben uns Mühe gegeben, so viele Bäume wie möglich zu erhalten“, betonte der Architekt. Ausgleichspflanzungen werde man auf dem Hang zur Königsberger Straße hin vornehmen. Elf Pkw-Stellplätze blieben am Rande der Milsper Straße erhalten.

Im Ausschuss stießen die Pläne auf Wohlwollen. „Die Bebauung wird von uns grundsätzlich begrüßt, weil sie innerhalb einer zentralen Ortslage erfolgt“, erklärte der Fraktionschef von Bündnis 90/Die Grünen, Jürgen Hofmann. Neben dem Ausgleich für die weichenden Bäume verwies er auch auf das zu erstellende Radverkehrskonzept, in dem die Milsper Straße eine Rolle spiele. Das sollte beachtet werden.

Ende 2021 sollen Häuser stehen

Auch die SPD-Fraktion begrüße die Schließung der Brachfläche, sagte Elmar Herrmann. Mit 5000 Quadratmetern handele es sich aber um eine sehr große Baulücke, mit etwa 360 Quadratmetern je Wohneinheit sei der Flächenverbrauch für Gebau-Verhältnisse sehr hoch. Insofern stelle sich die Frage, ob es dafür die entsprechende Nachfrage gebe. Michael Lendeckel erklärte, dass man normalerweise Mehrfamilienhäuser wie derzeit an der Kirchstraße baue, mit verschiedenen Wohnungsgrößen. Dafür gebe es eine Warte- und Reserveliste. Aber auch für das Segment der Doppelhaushälften zur Vermietung, in das man nun einsteige, sei die Nachfrage vorhanden. Als diese Zeitung kürzlich über das 30-jährige Bestehen der Gebau Immobilien AG berichtete, wurde das Vorhaben an der Milsper Straße kurz angekündigt. „Ich habe bis heute schon fünf Anfragen dafür bekommen“, so Lendeckel.

Wenn das Bebauungsplanverfahren rechtzeitig abgeschlossen werde, so der Gebau-Vorstand, würde er gerne Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres mit dem Bau beginnen. „Ich könnte heute schon anfangen“, meint Michael Lendeckel. Neun bis zehn Monate Bauzeit kalkuliere er pro Haus, mit den Bauten solle zügig hintereinander begonnen werden. Ende 2021 könnte die kleine Neubausiedlung dann fertiggestellt sein.