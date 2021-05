Ennepetal: Neues Corona-Schnelltestzentrum eröffnet

Ennepetal. Ennepetal hat ein neues Corona-Schnelltestzentrum. Es befindet sich in der Tiefgarage von Haus Ennepetal.

Wenn man nicht selbst zur Schere greifen will, um sich ein paar Haare abzuschneiden, sondern das dem Experten oder der Fachfrau überlassen möchte, hilft derzeit nur eins: Sich rasch einem Corona-Schnelltest zu unterziehen. Denn nur mit negativem Ergebnis geht es an den Haarschopf. PoC Antigen Tests (Point-of-cara/sogenannte Schnelldiagnostik) gibt es vor Ort in Testzentren, Apotheken oder Arztpraxen. Seit Wochenbeginn gibt es ein neues Testzentrum mehr in der Klutertstadt und das befindet sich im Haus Ennepetal in der Tiefgarage.

Lesen Sie auch: Spontan zum Schnelltest – Geht das. Den Artikel dazu finden Sie hier

MBD betreibt bereits zwei Testzentren

Florian Englert, Geschäftsführer der Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co. KG, hatte mit der Ennepetaler Firma MBD, Medizin und Brandschutz, Kontakt aufgenommen, nachdem er sich bei dieser in der Ambrosius-Brand-Straße hatte testen lassen und von dem „flexiblen, geschulten Personal“ angetan war. Jenes Unternehmen betreibt bereits zwei Testzentren, an der Ambrosius-Brand-Straße und im Schützenheim am Helkenberger Weg.

Idealer Standort

„Ich finde den neuen Standort in der Tiefgarage des Hauses Ennepetal ideal“, so Englert. Parkmöglichkeiten seien vorhanden, und wenn man die Höhle wieder für Besucher öffnen dürfe, könne man sich gleich vor Ort einem Corona-Schnelltest unterziehen und mit einem Negativ-Ergebnis in die Höhlenwelt eintauchen. „Wenn wir die Höhle öffnen dürfen, sind wir somit gewappnet.“

Hier gibt es Schnelltests An folgenden Stellen in Ennepetal werden kostenlose Schnelltests angeboten und durchgeführt. Amica Schnelltestcenter, Voerder Straße 68. Dr. med. Karl-Ernst Dieckmann, Am Kamp 17 Dr. med. Karsten Stolz, Lindenstraße 18a, 02333-3696 Dr. Tilmann Rümenapf, Lindenstraße 9, 02333-75555 Praxis Eric Hanssen, Milsper Straße 26, 02333-2055 Praxis Martin Brand, Voerder Straße 65, 02333-89090 MBD Medizin und Brandschutz GbR, Ambrosius-Brand-Straße 16 MBD Medizin und Brandschutz GbR, Helkenberger Weg 10 MBD Medizin und Brandschutz GbR, Gasstraße 10 Außerdem gibt es eine mobile Teststelle auf dem Parkplatz vorm Hellweg-Baumarkt, Neustraße 2

„Ein super Standort auch aus dem Grund für denjenigen, der etwas in der Innenstadt erledigen möchte“, betont Florian Englert. Die Loher Straße und die Neustraße seien stark frequentiert, man könne sozusagen im „Vorbeigehen“ sich rasch testen lassen.

Auch hatte Englert mit Barbara Mittag, der Vorsitzenden des Vereins MyCity, Kontakt aufgenommen. Diese freut sich mit Florian Englert und Mitarbeiterin Katja Lippmann, dass ein weiteres Testzentrum in Milspe, im Haus Ennepetal, installiert wurde. „Für Berlet-Kunden ist das beispielsweise bestens. Aber auch für Bürgerinnen und Bürger, die nur mit Negativ-Test zum Friseur oder in die Einzelhandelsgeschäfte in der City kommen, ist das eine runde Sache“, findet Barbara Mittag.

+++ Vielleicht könnte Sie das auch interessieren: Heimische Apotheken betreiben Schnelltestzentrum

Testen ermöglicht eine schnelle und präzise Erfassung der Zahl von Personen, die sich möglicherweise angesteckt haben. Somit trägt das Testen zu einem aktuelleren und besseren Bild der Lage bei. Wöchentlich können sich Bürgerinnen und Bürger mehrmals kostenfrei im Testzentrum von MBD im Haus Ennepetal testen lassen. „Das Testergebnis liegt innerhalb von fünf Minuten vor“, erklärt der Geschäftsführer von MBD, Marec-Leon Hasenbeck, der von „hoch professionellen Tests“ und einer Test- Kapazität pro Teststelle von 1000 bis 1500 täglich spricht. Und Geschäftsführer Marcel Zenkner führt an: „Zu uns kommen viele Familien, weil sie die Kinder nicht in der Schule testen lassen möchten.“

Mit einem PoC-Test sind Testungen auf SARS-CoV-2 möglich, ohne dass dafür ein Labor beauftragt werden muss. Also: Nase hoch, Augen zu - und schon ist der Abstrich im Nasenraum mittels eines Pads vorbei.

So haben die Bürgerinnen und Bürger ruckzuck ein Corona-Attest in der Hand, das 24 Stunden Gültigkeit habe.„Ich finde das so gut, weil man sich nicht nur an Sonntagen, sondern sogar an Feiertagen testen lassen kann“, kommt Florian Englert, wenn man das mal so sagen darf, regelrecht ins Schwärmen. „Auch wenn man sich mit einer weiteren Person zum Abendessen treffen möchte: Nichts wie hin zum Schnell-Testen. Die Tests werden von medizinisch ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt.„Es scheint so, dass der Bedarf da ist. Ich finde es gut, dass es nun ein Testzentrum mehr gibt. Man kann dort ohne Termin von montags bis sonntags hinkommen. Und: Man muss den Termin nicht online buchen, womit Ältere oftmals überfordert sind“, sagt Susanne Jacobi.

+++Haareschneiden nur noch mit Test: Mehr dazu lesen Sie hier

„Wunderbar“, freut sich Ingrid Gockel aus Voerde. „man kommt dort prima mit dem Rollator hin, weil keine Steigerung zu bewältigen ist. Ich werde das auf jeden Fall gern nutzen.“ Horst Groth meint: „Gut! Noch ein Testcenter mehr. Haus Ennepetal ist ein guter Standort, zentral gelegen, so dass Leute, die mit dem Bus anreisen, problemlos dorthin kommen.“

Britta Kummer, auf den Rollstuhl angewiesen: „Ich finde es gut und wichtig, dass man die Möglichkeit hat, sich testen zu lassen. Und wenn ein Testcenter dann noch so eingerichtet ist, dass Rollstuhlfahrer auch diese Möglichkeit nutzen können, ist es natürlich noch besser. Leider wird ja nicht immer an ,barrierefrei’ gedacht.“

Die Adresse des Schnelltestzentrums MBD lautet: Gasstraße 10 im Haus Ennepetal. Geöffnet hat es montags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal Gevelsberg Schwelm