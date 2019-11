Ennepetal: Nikolaus kommt in die Kluterthöhle

Kaum hat sich St. Martin in den wohlverdienten Urlaub verabschiedet, steht mit dem Nikolaus auch schon der nächste hochkarätige Gast bereit, um möglichst viele Kinder in der Ennepetaler Kluterthöhle zu begrüßen. Niko und Rupi gehören inzwischen genauso zur Kluterthöhle wie die Fossilien. Statten Sie der Kluterthöhle zu Nikolaus einen Besuch ab und erleben Sie die ein oder andere Überraschung. Passend zur Weihnachtszeit werden Weihnachtslieder gesungen. Selbstverständlich hat der Nikolaus auch sein eigentlich gefürchtetes Buch dabei. Bisher ließen sich darin aber keine schlimmen Überraschungen finden. Vielmehr hatte Niko bisher sehr viel Gutes über die Kinder zu berichten, die ihn besuchten. Die Nikolausführungen finden in diesem Jahr vom 30. November bis 1. Dezember sowie vom 6. bis 8. Dezember statt. Gute Chancen die begehrten Tickets im Vorverkauf zu ergattern gibt es noch für die Führungen am 30. November und 1. Dezember. Wer am 6., 7. oder 8. Dezember kommen möchte, sollte sich beeilen und möglichst bald Eintrittskarten in der Touristinfo im Haus Ennepetal bestellen, denn es gibt nur noch ganz wenige freie Plätze.

Ohne vorherige Anmeldung ist eine Teilnahme leider nicht möglich. An den Nikolaustagen entfallen alle regulären Führungen. Der Eintritt beträgt pro Person 9 Euro inklusive einer kleinen Überraschung, bei der Buchung als Gruppe von mindestens 15 Personen gibt es 10 Prozent Rabatt. Kostenlose Parkmöglichkeiten gibt es unter dem Haus Ennepetal, Gasstraße 10, in Ennepetal. Kontakt unter www.kluterthoehle.de, 02333-988011, info@kluterthoehle.de.