Ennepetal: Noch eine Vollsperrung in Oelkinghausen

Ennepetal. Autofahrer müssen sich auf eine weitere Vollsperrung im Ennepetaler Gewerbegebiet Oelkinghausen einstellen. Es geht um die Königsfelder Straße.

Nicht nur der Bereich Kahlenbecker/Scharpenberger Straße/Warthestraße wird ab Montag, 14. August, gesperrt (wir berichteten), sondern auch ein Teil der Königsfelder Straße. Dort wird im Bereich zwischen Thüngenfeld und der Einmündung in die B 483 (Höhe Külchen) die Fahrbahndecke erneuert.

Christoph Goebel, Abteilungsleiter Straßenbau, erklärte im Bauausschuss, dass das sehr günstige Ausschreibungsergebnis eine Ausweitung des Auftrages ermöglicht habe. Statt ab der Straße Holthausen kann die Fahrbahn nun ab Thüngenfeld saniert werden.

Der betreffende Abschnitt wird für die Dauer der Arbeiten ebenfalls gesperrt. Den betroffenen Anwohnern wird die Zufahrt zu ihren Grundstücken aber ermöglicht. Eine großräumige Umleitung für den Durchgangsverkehr wird über die Heilenbecker Straße/Holthauser Talstraße eingerichtet.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Die Baumaßnahme beeinträchtigt auch den Linienbusverkehr der VER. Die dort verkehrenden Linien 576 und 577 werden wie folgt umgeleitet:

576: Der Streckenabschnitt zwischen Neißestraße und Windgarten kann nicht bedient werden. Die beiden Frühfahrten in Richtung Friedfeld beginnen statt am Haltepunkt „Neißestraße“ um 6.49 Uhr beziehungsweise 6.50 Uhr an der Haltestelle „Külchen“. Die Rückfahrten mittags von Friedfeld zur Neißestraße enden ebenfalls an der Haltestelle „Külchen“.

577: Alle Fahrten in und aus Richtung Schule Rüggeberg beginnen und enden an der Haltestelle „Külchen“. Der Streckenabschnitt Neißestraße–Windgarten kann nicht bedient werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm