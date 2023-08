Ennepetal: Open-Air-Kino kurzfristig abgesagt – die Gründe

Ennepetal. Das Open-Air-Kino am Freitag im Ennepetaler Klutertbad ist abgesagt. Das ist der Grund, und es gibt einen neuen Termin.

Aufgrund der aktuellen Wetterlage und den schlechten Wettervorhersagen für Freitag wird das Open-Air Kino im Klutertbad in Ennepetal von Freitag 4. August, auf den 25. August verlegt.

Die geplante Komödie „Es ist zu deinem Besten“ wird am Freitag, den 25. August unter freiem und hoffentlich blauem Himmel im Freibad gezeigt. Die filmriss & AVU Open-Air Kinotour hat bereits Station in Gevelsberg, Schwelm und Wetter gemacht. Ennepetal ist somit der Abschluss der Tour. Der Clou dabei: Der Eintritt ist frei!

Tipps für den Besuch

Einige Tipps zum Besuch des Open-Air Kino’s im Klutertbad: Es gibt keine Bestuhlung auf der Freibad-Wiese. Daher bitte Campingstühle oder andere gemütliche Sitzmöglichkeiten mitbringen. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Filmbeginn ist bei Einbruch der Dunkelheit (ca. 21:30 Uhr). Kleine Snacks und Getränke gibt es vor Ort. Das Baden bzw. Schwimmen ist nicht erlaubt.

Zum Film: Arthur (Heiner Lauterbach) ist ein konservativer, wohlhabender Wirtschaftsanwalt, Kalle (Jürgen Vogel) ein zu Wutausbrüchen neigender Bauarbeiter und Yus (Hilmi Sözer) ein harmoniebedürftiger Physiotherapeut. So unterschiedlich die drei Männer auch sein mögen, es eint sie der Missmut über ihre potenziellen Schwiegersöhne: Arthurs Tochter Antonia (Janina Uhse) will den linken Weltverbesserer Alex (Jacob Matschenz) heiraten, Kalles Tochter Luna (Lisa-Marie Koroll) liebt den deutlich älteren Aktfotografen Ernesto (Andreas Pietschmann) und Yus‘ Tochter Sophie (Lara Aylin Winkler) schwänzt die Schule, um mit dem Drogendealer Andi (Junis Marlon) rumzuhängen. Die selbst ernannten „Super-Schwäger“ wollen ohne das Wissen ihrer Frauen und Töchter versuchen, die Schwiegersöhne in spe loszuwerden – komme was wolle...

Weitere Infos zu der Veranstaltung erhalten Sie bei der Klutertwelt GmbH & Co. KG unter 02333 9880-33 oder auf www.klutertbad.de

