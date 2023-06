Ennepetal: Paletten für Bauspielplatz Rüggeberg gesucht

Ennepetal. Für den Bauspielplatz in Rüggeberg in den ersten Tagen der Sommerferien (23. Juni bis 2. Juli) werden noch Paletten benötigt.

„Wir brauchen Paletten in allen Größen“, erklärt Bauspielplatz-Chef Harald Marohn, der die Ferienaktion mit dem CVJM Rüggeberg und vielen Helfern organisiert. „Wir nehmen sehr gerne Einwegpaletten.“

Sollte jemand mehrere Paletten bereitstellen können, würden diese gerne abgeholt. Die Paletten könnten aber auch selbst angeliefert werden, so Marohn. In diesem Fall sollten sie links hinter dem Tor des BSP-Geländes am Sturmweg abgestellt werden.

Kontakt: Harald Marohn, 0163/2963296, E-Mail: BSP-Rueggeberg@gmx.de.

