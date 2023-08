Ennepetal: Patient kommt nicht weg – Feuerwehr springt ein

Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr (Archivfoto). In Ennepetal muss die Wehr einem notleidenden Patienten helfen, der nicht transportiert werden konnte.

Ennepetal. Der Transport eines Patienten will nicht klappen. Dem Rettungsdienst bleibt nichts anderes übrig, als die Feuerwehr zu rufen. Was genau passierte

Zweimal wurde die Feuerwehr Ennepetal am Dienstag alarmiert.

Um 16.31 Uhr wurde durch vier Einsatzkräfte der Hauptwache eine Krankenwagenbesatzung bei einem Patiententransport in der Marktstraße unterstützt. Der Einsatz endete um 17.04 Uhr.

In der Kirchstraße wurde in der Zeit zwischen 18.15 und 18.32 Uhr durch vier Einsatzkräfte der Hauptwache eine medizinische Erstversorgung durchgeführt. Im Anschluss wurde der Patient an den Rettungsdienst übergeben.

