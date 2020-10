Ennepetal: PCB-Belastung hat laut Kreis deutlich abgenommen

Mit Spannung haben nicht nur die Anwohner darauf gewartet. Nun liegen die Ergebnisse der Grünkohlproben und der Luft- und Staubniederschlags-Messungen vor, die im Zusammenhang mit den PCB-Funden im und rund ums Gewerbegebiet Oelkinghausen durchgeführt wurden und letztlich auch den Erweis bringen sollten, ob und inwieweit die von der Firma biw angekündigten Investitionen zu einem Rückgang der PCB-47-Belastung geführt haben.

Der Ennepe-Ruhr-Kreis als Aufsichtsbehörde hat am Donnerstagnachmittag dazu eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der von einer „zum Teil deutlichen Abnahme der Konzentrationen von PCB 47, 51 und 68 in Grünkohlproben sowie in Luft und Staubniederschlägen“ die Rede ist. Der Kreis bezieht sich dabei auf das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV), dass die Beprobungen, Messungen und Untersuchungen in den vergangenen Monaten im Umfeld des Unternehmens biw in Ennepetal durchführte und die Ergebnisse nun dem Kreishaus übermittelte. Die entsprechenden Berichte sind im Internet unter www.en-kreis.de einsehbar.

Ergebnis der Grünkohlproben

Das LANUV hatte zwischen Mai und August erneut Behälter mit Grünkohl aufgestellt, um ein Bild von der PCB-Belastung zu bekommen. Grünkohl eignet sich aufgrund der Blattstruktur hervorragend als Bioindikator. Gegenüber der Grünkohlbeprobung aus dem Vorjahr wurde die Zahl der Messpunkte von damals sechs auf diesmal acht erhöht, um auch bisher nicht untersuchte Gebiete im Bereich Ennepetal-Oelkinghausen und Büttenberg zu erfassen.

Bei der Beprobung 2019 hatten sich an drei der sechs Messpunkte erhöhte PCB Werte gefunden. Diese wurden von PCB 47 dominiert und lagen am Messpunkt direkt nördlich von biw um das 14-Fache über dem so genannten Hintergrundwert, an zwei Punkten im Wohngebiet Büttenberg wurde dieser Wert um das 3,5-Fache überschritten. „Demgegenüber lieferten die aktuellen Grünkohlproben an keinem Messpunkt PCB Gehalte, die über dem ,üblichen’ Hintergrundwert in NRW liegen“, teilte der Kreis nun mit. Zwar sei nach wie vor PCB nachweisbar, das im Zusammenhang mit der Silikonverarbeitung steht. Dies allerdings in deutlich geringerem Umfang als bei den ersten Proben. Die Menge des gefundenen PCB stehe dabei im Verhältnis zur Nähe der Quelle. „Je näher der Grünkohl zu biw aufgestellt war, desto höher die Messwerte“, so der Kreis.

Ergebnis der Luftmessung

Auch bei den Untersuchungen der Luft und Staubniederschlägen – die Messgeräte standen in Nähe von biw, am Regenrückhaltebecken und im Wohngebiet Büttenberg – vermeldet der Kreis eine positive Entwicklung. „Insgesamt sind zwischen Februar und Juli in Luft und Staubniederschlägen deutliche Abnahmen der PCB Konzentrationen aus der Silikonverarbeitung, also von PCB 47, 51 und 68, erkennbar.“

Wobei der Kreismitteilung zu entnehmen ist, dass die PCB-Konzentration nahe der Firma biw immer noch deutlich über dem Hintergrundwert liegt. Um wieviel, das geht aus der Mitteilung nicht hervor. „Alle anderen zwischen Februar und Juli gesammelten Ergebnisse und die daraus gebildeten 6-Monats-Mittelwerte sind hingegen nicht erhöht“, so der Kreis. Das LANUV teilte sinngemäß dazu noch mit: „Bei einer Bewertung dieser Ergebnisse dürfen die in diesem Jahr sehr unterschiedlichen Windrichtungen allerdings nicht außer Acht gelassen werden. Sie erschweren derzeit die Feststellung eines kontinuierlichen Reduktionstrends.“

Bewertung durch den Kreis

Das Wichtigste vorab: Gesundheitliche Beeinträchtigungen seien durch die festgestellten PCB Immissionen nicht zu befürchten. Das teilte der Kreis mit, der sich dabei auf Aussagen des LANUV beruft. Dies gelte auch für das Umfeld von biw.

Verzehrempfehlung gilt weiter Die vom Ennepe-Ruhr-Kreis ausgesprochenen Verzehrempfehlungen für Obst und Gemüse werden trotz der aktuellen Untersuchungsergebnisse noch aufrechterhalten. Eventuell aufgehoben werden sollen sie erst, wenn die Ergebnisse der noch bis November laufenden dritten Grünkohlexposition vorliegen. Mit diesen wird im Frühjahr 2021 gerechnet.

Die vorliegenden Untersuchungsergebnisse sind für den Kreis ein „deutlicher Hinweis darauf, dass biw erhebliche Fortschritte bei der Reduktion der PCB-Emissionen gemacht hat“. Weil das Unternehmen Bürgern und Behörden versprochen hat, bis zum Jahresende zu 100 Prozent PCB emissionsfrei zu produzieren, erwartet man im Schwelmer Kreishaus eine Fortsetzung des positiven Trends.

Stellungnahme von biw

„Die Werte bestätigen das, was wir zugesagt haben“, erklärte biw-Geschäftsführer Ralf Stoffels. Sein Unternehmen produziere inzwischen zu 80 Prozent mit chlorfreiem Vernetzer. Darauf aufgesetzt sei eine neue Filtertechnik, die speziell für biw entwickelt worden sei, schon gut funktioniere, aber noch weiter optimiert werde. „Solange wir da nicht 100 Prozent erreicht haben, wäre es auch ein Wunder, wenn man gar kein PCB 47 mehr messen würde“, erklärte Stoffels zu den Messergebnissen in unmittelbarer Firmennähe. Er hofft, bis Jahresende die PCB emissionsfreie Produktion hinzubekommen. „Wir sind auf der Zielgeraden“, sagt Stoffels. Wichtig ist ihm, dass laut LANUV keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu befürchten seien.

So geht es weiter

Für eine abschließende Bewertung wird das LANUV die Messungen bis zum Frühjahr 2021 fortsetzen. Zu den Konzentrationen beziehungsweise zur Deposition der Dioxine/Furane und dl-PCB liefern die Untersuchungen laut Kreis hingegen bereits jetzt ein klares Ergebnis: „Die geltenden Zielwerte werden eingehalten, es gibt keine relevanten lokalen Quellen für diese Komponenten“.