Ennepetal: Pfadfinder bringen das Friedenslicht in den Rat

Die Ennepetaler Pfadfinder Fabian Höh, Jannica Beckmann und Jonas Tettenborn (von rechts) brachten am Donnerstag das Friedenslicht in den Rat der Stadt. Bürgermeisterin Imke Heymann (links) empfing die Delegation.

Ennepetal. Es ist Tradition, dass die Pfadfinder der DPSG Ennepetal dem Rat der Stadt in dessen letzter Sitzung vor Weihnachten das Friedenslicht bringen.

Und so empfing Bürgermeisterin Imke Heymann gemeinsam mit den Fraktionen am Donnerstag eine kleine Delegation im Haus Ennepetal. Fabian Höh, Jannica Beckmann und Jonas Tettenborn entzündeten das Licht, das von Bethlehem aus in Europa verteilt wird.

+++Lesen Sie auch:+++

Laumann sorgt für Booster-Chaos im EN-Kreis

Denkmal Bahnhof Ennepetal: Sanierung wird nicht gestoppt

Das Licht soll an die weihnachtliche Botschaft und an den Auftrag, den Frieden unter den Menschen zu verwirklichen, erinnern. In diesem Jahr steht die Aktion unter dem Motto „Friedensnetz – ein Licht, das alle verbindet“. Fabian Höh wandte sich an die Ratsmitglieder und betonte, dass es in diesen Zeiten viele gebe, die spalten wollten. Ein Friedensnetz bewirke Gemeinschaft und Zusammenhalt. Jeder sei ein Teil des Netzes und werde gebraucht, um es stabil zu halten und es zu vergrößern. Die Bürgermeisterin bedankte sich im Namen der Stadt und überreichte den Pfadfindern ein kleines Dankeschön.

Rückblick der Bürgermeisterin

Imke Heymann ließ in der Sitzung zudem das Jahr Revue passieren, erinnerte an die Herausforderungen durch Corona, aber auch durch den Starkregen im Juli. Sie hob die vielfältige Unterstützung hervor, die insbesondere den hochwassergeschädigten Vereinen DLRG und TuS Haspetal zuteil geworden sei. Die Bürgermeisterin richtete außerdem ihren Dank an die trotz Corona so aktiven Vereine und Verbände, an die Ratsmitglieder und die städtischen Mitarbeiter. Mit den Anwesenden gedachte sie zum Abschluss ihrer Rede der 27 Ennepetalerinnen und Ennepetaler, die durch oder mit Covid-19 gestorben sind.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm