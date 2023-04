Ennepetal: Pflanzen und Tiere mit App erkennen – So geht’s

Ennepetal. Von welchem Tier stammt die Spur, welche Pflanzen wachsen hier? Auf Entdeckungstour durch die Natur helfen Bestimmungs-Apps. So funktionieren sie.

Im Mai gibt es in der Natur besonders viel zu beobachten und zu bestaunen. Und je mehr man weiß, desto mehr sieht und hört man - so wird Natur noch spannender und erlebbar.

Lesen Sie auch:

Referentin Elke Zach-Heuer gibt bei einem Spaziergang am Freitag, 5. Mai, in Ennepetal einen Einblick in die Artenvielfalt am Wegesrand. Teilnehmer aller Altersgruppen lernen verschiedene Pflanzen und Vögel kennen, entdecken Tierspuren und machen erste Versuche mit Bestimmungs-Apps.

Der Weg ist gut begehbar, die Wanderung ist auch für Eltern oder Großeltern mit Kindern geeignet. Wenn vorhanden, bitte Fernglas, Lupe und Bestimmungsbücher mitbringen.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Treffpunkt ist in Ennepetal-Voerde am Wanderweg: Eingang Fußpfad von der Feldstraße, Ecke Rollmanstraße. Die Wanderung beginnt um 15 Uhr und geht bis circa 17 Uhr

Um Anmeldung wird gebeten unter: info@nabu-en.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm