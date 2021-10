Ennepetal: Physikanten kommen mit spektakulärer Bühnenshow

Ennepetal. Einen Kracher kündigt die Kulturgemeinde Ennepetal an: Die Physikanten kommen mit ihrer spektakulären Physik- und Wissenschaftsshow.

Doch bevor die Physikanten in ihrer unnachahmlichen Art in die Tricks der Physik einführen, ein kurzer Rückblick auf die jüngste Veranstaltung der Kulturgemeinde Ennepetal. Dr. Franz Alt (83), jahrelanger Moderator des ARD-Politmagazins „Report“, referierte bei der Kulturgemeinde über die Herausforderungen, die der Klimawandel uns auferlegt.

Insbesondere machte er deutlich, dass die Sonne als Energielieferant täglich zur Verfügung steht und 15.000 mal soviel Energie liefert, wie die Erde benötigt. Schon vor 2000 Jahren sagte Jesus in der Bergpredigt: „ Die Sonne des Vaters scheint für alle!“ Jedoch viele deutsche Dächer sind immer noch leer.

Alt führte aus, dass er schon 1992 die erste Solaranlage auf seinem Haus installiert hat und 2001 mit einer zweiten ergänzt hat. Beide Anlagen verbunden mit einer Speichereinheit haben sich vor einigen Jahren schon amortisiert, so dass ihn sein Stromverbrauch nichts mehr kostet und er sogar dem Nachbarn Strom für dessen Elektroauto abgeben kann. Dr. Alt führte auch aus, dass der Bibelspruch „macht euch die Erde untertan“ auf einem Übersetzungsfehler basiert. Richtig müsse es lauten „macht euch der Erde untertan“ also genau das Gegenteil.

Dr. Franz Alt referiert bei der Kulturgemeinde über die Herausforderungen, die der Klimawandel auferlegt. Foto: Privat

Als Beispiel für die noch mangelnde Klimawende in Deutschland führte Dr. Alt an, dass in der vergangenen Woche mehr Strom aus Braunkohle gewonnen worden sei, als aus anderen Energiequellen. Windräder hätten deshalb sogar stillgestanden, obwohl genügend Wind wehte. Er stellte die Frage an die Politiker was wichtiger sei: Das Wohlergehen der Energiekonzerne oder das Wohlergehen unserer nachfolgenden Generationen?

Nachwachsende Energieträger

In der Fragerunde nach seinem Vortrag wurde auch aus dem Publikum die Frage nach Wasserstoff gestellt. Franz Alt führte aus, dass Wasserstoff, wenn er „grün“ hergestellt wird, sicherlich ein guter Energieträger für viele Bereiche sei. Für Fahrzeuge eigne er sich jedoch kaum, da die Herstellung im Gegensatz zu Solarstrom zu viel Energieeinsatz erfordere und damit nicht die gewünschten Effizienzwerte erreiche. Die Vorsitzende der Kulturgemeinde Ennepetal, Beatrix Adam, bedankte sich im Namen des zahlreich erschienen Publikums mit einer Flasche Höhlentropfen, die Alt als „nachwachsenden Energieträger“ bezeichnete.

Die Physikanten

Nächste Gäste der Kulturgemeinde sind „Die Physikanten“: Seit 18 Jahren ist das Team aus Naturwissenschaftlern, Schauspielern und Moderatoren mit seiner spektakulären Physik- und Wissenschaftsshow unterwegs. Am Freitag, 8. Oktober, sind sie ab 19.30 Uhr in der Aula des Reichenbach-Gymnasiums zu erleben. Nach dem großen Erfolg 2019 bei der Kulturgemeinde Ennepetal ist es gelungen, die Physikanten ein zweites Mal zu engagieren. Dieses Mal wird der Schwerpunkt der Show die Elektrizität sein. „Wir erleben viele Experimente live auf der Bühne und werden humorvoll mit einer Mischung aus Wissenschaft und Comedy in die Tricks der Physik eingeweiht“, kündigt die Kulturgemeinde an.

Der Eintritt an der Abendkasse kostet 15 Euro und ist für Mitglieder frei.

