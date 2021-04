Ennepetal. In Ennepetal ist ein Pkw einen Hang runter gerutscht und auf dem Dach liegen geblieben. Der Fahrer befand sich im Fahrzeug.

Am Mittwoch wurde die Feuerwehr Ennepetal um 5.34 Uhr in die Breckerfelder Straße gerufen. Ein PKW war den Hang in Richtung Radweg runter gerutscht und auf dem Dach liegen geblieben. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und machte das Fahrzeug stromlos.

Der Insasse des PKW wurde rettungsdienstlich versorgt. Der Einsatz endete um 6.12 Uhr.