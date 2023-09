Ennepetal: Pkw-Tank läuft mitten auf Kreuzung aus

Die Feuerwehr sperrt den Einsatzbereich ab (Achivfoto). Auf einer großen Kreuzung in Ennepetal läuft der Kraftstofftank eines Pkw komplett aus.

Ennepetal. Mitten auf der vielbefahrenen Kreuzung Voerder Straße/Neustart in Ennepetal läuft der Benzintank eines Pkw aus.

Gleich zwei Mal war die Ennepetaler Feuerwehr am Donnerstagabend gefordert.



Am Donnerstag wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug um 17.35 Uhr zu einer Ölspur an der Kreuzung Neustraße / Voerder Straße alarmiert. An der Einsatzstelle stand ein Pkw, der Benzin verlor. Die Feuerwehrbesatzung trug Bindemittel auf die Fahrbahn auf und sicherte die Unfallstelle ab. Nach dem Aufnehmen des Bindemittels wurde zur Verkehrsabsicherung ein Ölwarnschild aufgestellt. Der Einsatz endete um 18.08 Uhr.

Um 19.30 Uhr rückte die Feuerwehr in Richtung Voerde erneut zu einer Ölspur aus. Die Einsatzkräfte stumpften die Ölspur ab und forderten im Anschluss ein Spezialunternehmen zur Beseitigung der Betriebsmittelspur an. Um 19.55 Uhr rückte die Feuerwehr einsatzbereit wieder ein.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm