Ennepetal: Keine Zebrastreifen an der Grundschule Wassermaus

Ennepetal. Die Politik in Ennepetal sieht keine Möglichkeit, an der Grundschule WassermausFußgängerüberwege einzurichten. Das hatte eine Bürgerin beantragt.

Der Hauptausschuss hat einen Bürgerantrag zurückgewiesen, wonach an der Deterberger Straße in unmittelbarer Nähe der Grundschule Wassermaus zwei Fußgängerüberwege eingerichtet werden sollten.

Die Situation vor Ort sei bereits seit Jahren sehr angespannt, hieß es in dem Antrag. Das ehrenamtliche Engagement der Eltern, die als Lotsen aktiv sind, werde in ein paar Monaten sein Ende finden, da den daran Beteiligten der Einsatz aus beruflichen Gründen nicht mehr möglich sei. Die Kinder seien aber sowohl ober- als auch unterhalb der Schule gezwungen, die Straßenseite zu wechseln, so die Antragstellerin.

Schulstandort nicht ersichtlich

Die Autofahrer würden überwiegend rücksichtslos fahren, da für sie zu keiner Zeit ersichtlich werde, dass sich an der Straße eine Schule befinde. Die an Laternen angebrachten Smileys, die die gefahrenen Geschwindigkeit anzeigen, würden die Kinder zu keiner Zeit vor dem hohen Verkehrsaufkommen auf der Deterberger Straße schützen. Sie beantrage daher das Einrichten von zwei Fußgängerüberwegen, so die Antragstellerin. Dieser solle nur eingerichtet werden, wenn Fußgänger ansonsten nicht sicher über die Straße kommen. Das sei der Fall, wenn die Eltern den Lotsendienst nicht mehr ausüben könnten. Bei 100 bis 150 Fußgängern in der Stunde sei ein Überweg empfohlen – eine Zahl die „nach Corona“ beim gleichzeitigen Beginn des Schulunterrichts für alle Klassen wieder erreicht werde.

„Wir haben doch schon alles geprüft, auch das“, meinte FDP-Fraktionsvorsitzender Michael Haas. Und CDU-Fraktionschef Daniel Heymann betonte, dass die von der Verwaltung vorgeschlagene Verweisung des Antrags in den Ausschuss für Feuerwehr, Ordnung und Verkehr keinen Sinn mache, da bereits über alles, was in dem Bereich zur Schulwegsicherung denkbar wäre, gesprochen worden sei. Allerdings bat Anita Schöneberg (SPD) darum, bei der Schulleitung nachzufragen, ob der Lotsendienst, der erst kürzlich eingerichtet worden war, tatsächlich wieder eingestellt werden müsse. Linke-Fraktionsvorsitzender Güzel Albayrak meinte, dass man sich schon Gedanken machen sollte, wie das Problem zu bewältigen sein könnte, wenn keine Lotsen mehr da seien.

Antragsstellerin Begründung liefern

Letztlich wies der Hauptausschuss den Bürgerantrag zurück. SPD-Fraktionschef Volker Rauleff bat die Verwaltung aber darum, der Antragstellerin ausführliche Informationen zukommen zu lassen, warum das Ansinnen abgelehnt wurde. Das sei bei Ablehnung eines Bürgerantrags geboten.