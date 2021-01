Ennepetal: Politik nimmt die Arbeit trotz Corona wieder auf

Die Politik in Ennepetal startet wieder. Alle Ausschuss- udn Ratssitzungen finden im Haus Ennepetal statt.

Ennepetal Trotz der aktuellen Verschärfungen der Corona-Schutzmaßnahmen nimmt die Politik in Ennepetal in dieser Woche ihre Arbeit wieder auf.

Den Anfang machen am Mittwoch (13. Januar) der Sportausschuss und am Donnerstag (14. Januar) der Ausschuss für Feuerwehr, Ordnung und Verkehr. Beide Ausschüsse tagen ab 17.15 Uhr im Saal des Hauses Ennepetal, Gasstraße 10.

Vor allem, um den städtischen Haushalt, der Anfang November in den Rat der Stadt eingebracht wurde, vor der Verabschiedung durch den Rat in den Fachausschüssen beraten zu können, sind die Sitzungen erforderlich. Die Beratungen erfolgen öffentlich, aufgrund der Corona-Pandemie kann allerdings nur eine begrenzte Anzahl an Zuschauern nach vorheriger Anmeldung teilnehmen. Anmeldung sind möglich bei Kerstin Wülfing, Tel. 02333/979-221, E-Mail: k.wuelfing@ennepetal.de und Yasemin Mola, Tel. 02333/979-141, E-Mail: y.mola@ennepetal.de. Im gesamten Haus Ennepetal und auf den Sitzplätzen besteht FFP2-Maskenpflicht.

Sportausschuss am Mittwoch

Im Sportausschuss steht neben der Etatberatung insbesondere das „Bündnis für den Sport“ auf der Tagesordnung. Dieses soll zwischen der Stadt Ennepetal und dem Stadtsportverband (SSV) Ennepetal (als Interessenvertreter des organisierten Sports) geschlossen werden, um die gesellschaftlich wichtige Funktion des Sports anzuerkennen und deutlich zu machen. Die Verabschiedung des Bündnisses, das vom Rat am 11. Februar endgültig beschlossen werden soll, ist ein grundlegender Bestandteil des vom SSV in Auftrag gegebenen und im Herbst 2019 vorgestellten Sportentwicklungskonzepts. Ein Sachstandsbericht zur Umsetzung dieses Konzepts wird ebenfalls in der Sportausschusssitzung gegeben.

Weitere Themen sind ein Antrag der FDP-zur Unterstützung der Sportvereine und die Sportentwicklung während und nach der Corona-Pandemie und die Beantragung von Fördermitteln im Rahmen des Förderprogramms „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“. Außerdem gibt die Verwaltung zur Kenntnis, dass Vertreter des Baseball- und Softballclubs Ennepetal Raccoons den Fraktionsvorsitzenden und Vertretern der Verwaltung in einem Strategiegespräch das Vorhaben zur Erweiterung der Sportanlage „Am Tanneneck“ vorgestellt haben. Gemeinsam verständigten sich die Beteiligten, eine Arbeitsgruppe einzurichten, um die Planungen im Detail zu diskutieren.

Feuerwehr, Ordnung, Verkehr am Donnerstag

Im Ausschuss für Feuerwehr, Ordnung und Verkehr stehen Bürgeranträge zur Befreiung der Halter brauchbarer Jagdhunde von der Hundesteuer, zur Vermüllung des Klutertbergs und zu verkehrsbeeinflussenden Maßnahmen auf der Heilenbecker Straße im Bereich Krüners Kotten, Verschärfung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Heilenbecker Straße auf der Tagesordnung. Außerdem werden Anträger der CDU-Fraktion zur Stärkung von Ordnungsdienst und Stadtwache sowie zu verkehrsbeeinflussenden Maßnahmen im Bereich Bergstraße/Wiemerhofstraße/Milsper Straße/Lindenstraße, der Fraktion Die Linke zur Wiedereinführung des Schadstoffmobils, der SPD-Fraktion zur Verkehrssituation am Häufgen, der FWE-Fraktion zur Geschwindigkeitsbegrenzung an der Holthauser Talstraße sowie von Bündnis 90/Die Grünen zur Einrichtung zweier Fußgängerüberwege an der Marktstraße und zur Installation von Dialog-Displays mit Smiley vor jeder Schule und Kita. Neben den Etatberatungen steht zudem ein Bericht der Feuerwehr über die Einheiten und das Fahrzeugschaffungskonzept auf dem Programm.