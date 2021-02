Ennepetal: Polizei fahndet nach Axt-Einbrecher

Ennepetal. Die Polizei sucht einen Mann, der mit eine Axt in die Tankstelle am Marktkauf in Ennepetal eingebrochen ist.

Einbruch in eine Tankstelle in Ennepetal: Am Sonntag um 5.38 Uhr wurde durch einen bislang unbekannten Täter die Fensterscheibe der Tankstelle am Marktkauf mit einer Axt eingeschlagen. Der Täter wurde von einer Überwachungskameras aufgezeichnet. Außerdem wurde ein Alarm ausgelöst. Über die Beute ist bislang nichts bekannt.

Der Täter flüchtete nach der Tat in Richtung Kölner Straße. Die Person kann wie folgt beschrieben werden: vermutlich männlich, zirka 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß, von schlanker Statur, bekleidet mit einer schwarzen Mund-Nasen-Schutz-Maske, einem grauen Kapuzenpullover, einer schwarzen Wollmütze, einer schwarzen oder grauen Jogginghose mit weißen Bändern, schwarzen Sneakern sowie einer gelben Leuchtweste. Er trug einen schwarzen Rucksack.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache in Ennepetal unter 02333-9166-4000 zu melden.