Ennepetal: Metalldiebe mit Hund und Hubschrauber gejagt

Ennepetal In der Nacht zum Sonntag gingen der Polizei zwei Einbrecher ins Netz, die vom Hof eines Containerdienstes Metallteile gestohlen hatten.

Die Täter hatten sich am Sonntagmorgen in der Zeit zwischen 2 Uhr und 3.30 Uhr über eine Umzäunung Zugang zum Gelände des Containerdienstes an der Kölner Straße verschafft. In mehreren mitgebrachten Sporttaschen verstauten die Männer größere Mengen Metall, um diese zu stehlen.

Ein Mitarbeiter der videoüberwachten Firma beobachtete die beiden bei der Tatausführung und verständigte die Polizei. Unter Einsatz eines Hubschraubers, der die Täter per Wärmebildkamera lokalisierte, sowie eines Diensthundes konnten die Beamten die Metalldiebe, einen 47-jährigen Schwelmer und einen 46-jährigen Monheimer, schließlich im Unterholz eines angrenzenden Waldes aufspüren und festnehmen.

