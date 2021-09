Ennepetal: Polizei setzt Reizgas gegen Randalierer ein

Ennepetal. Reizgas setzte die Polizei gegen einen 28-jährigen Mann ein, der Montagabend (27. September) an der Heimstraße in Ennepetal randalierte.

Gegen 23.20 Uhr war die Polizei von Anwohnern gerufen worden, weil der 28-Jährige in der dortigen Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge aus dem Fenster seiner Wohnung heraus mehrere Personen vor dem Haus anpöbelte und aggressiv anschrie. Bei Eintreffen der Polizeibeamten verhielt sich der 28-Jährige auch diesen gegenüber verbal aggressiv. Als die Beamten die Wohnung des Randalierers betraten, versuchte dieser, einen der eingesetzten Beamten aus der Wohnung zu schubsen. Darauf hin versuchten die Polizisten, den Mann mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden zu bringen. Weil er sich dagegen wehrte, indem er um sich schlug und sich aus dem Griff der Beamten zu lösen versuchte, setzten die Beamten Reizgas ein. Anschließend konnte der Mann zu Boden gebracht und gefesselt werden. Er wurde in das Polizeigewahrsam nach Ennepetal gebracht. Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt.

Die Polizisten seien davon ausgegangen, dass der 28-Jährige alkoholisiert war, erklärte Polizeipressesprecherin Sonja Wever auf Nachfrage dieser Zeitung. Ein Vortest sei vor Ort aufgrund der Situation nicht möglich gewesen, so dass ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen worden sei. Die Nacht über habe der Mann, der die iranische Staatsangehörigkeit besitzt, in Gewahrsam verbracht. Nachdem sich sein Gemütszustand gebessert habe, habe er die Wache am Dienstagmorgen wieder verlassen dürfen, so Wever. Gegen den 28-Jährigen werde nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt.

