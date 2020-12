Ennepetal: Polizistin mit Tritt ins Gesicht verletzt

Ennepetal In Ennepetal hat ein 44 Jahre alter Gevelsberger eine Polizeibeamtin mit einem Tritt ins Gesicht verletzt.

Am Montag wurde die Polizei gegen 14.30 Uhr zu einem

Randalierer am Busbahnhof in Ennepetal gerufen. Eine Gruppe Jugendlicher teilte

den Beamten mit, dass sie von einem alkoholisierten Mann aggressiv angepöbelt

wurden und es auch zu einer kurzen Rangelei unter den Beteiligten gekommen sei.

Der Mann entfernte sich dann auf einen Hinterhof nahe des Busbahnhofs. Hier konnten die Beamten den alkoholisierten 44-jährigen Gevelsberger antreffen.

Der Mann erhielt einen Platzverweis, dem er nicht nachkommen wollte. Da er trotz

erneuter Aufforderung, den Platz zu verlassen, keine Anstalten machte, dem

nachkommen zu wollen, wurde er in den Streifenwagen gebracht, um ihn in das

Polizeigewahrsam zu bringen. Während der Fahrt beleidigte er die Beamten und

schaffte es unter großem Krafteinsatz, einer 25-jährigen Polizeibeamtin in das

Gesicht zu treten, wodurch sie leichte Verletzungen erlitt.

Der Gevelsberger wurde zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde und er anschließend in das Polizeigewahrsam gebracht wurde. Die Polizistin blieb dienstfähig

