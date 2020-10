Nachdem die „Kultgarage“ bereits im August die Pforten für das Publikum geöffnet hatte, hob sich jetzt der Vorhang für die neue Saison des städtischen Theaterabos in der Aula des Reichenbach-Gymnasiums. Beim Corona-Schutzkonzept setzt die Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co. KG als Veranstalter auf die besondere Nachverfolgbarkeit, sprich: Es gibt fest zugewiesene Plätze, aber keine Kapazitätsbeschränkung. Viele nahmen das Angebot ohne große Bedenken an, manchen war die daraus resultierende Nähe aber doch zu heikel, wie sich bei der Premiere zeigte.

Nach Angaben des Veranstalters waren 265 Karten verkauft worden, darunter 167 Abonnenten. Der aktuelle Saalplan lässt knapp 500 Sitzplätze zu. Im Foyer waren aus dem Abonnentenkreis erfreute Stimmen zu hören: „Wir lassen uns die Laune nicht vermiesen und unterstützen die brotlose Kunst. Die haben es schon schwer genug“ und „Ich kann mich nicht eingraben. Meine Sitznachbarn kenne ich schon seit Jahren“, hieß es. Das Ehepaar Gerhard und Susanne Bühren, die spontan Karten erwarben: „Von Ängsten sind wir frei. Wenn es passieren soll, passiert es woanders auch.“ Auf der Bühne hieß es später: „Wenn du zweifelst, verlierst du“.

Uneingeschränkte Rückverfolgbarkeit

Für die Kluterthöhle und Freizeit GmbH, die die städtischen Veranstaltungen organisiert, war Felix Ronge vor Ort. Normalerweise kümmert er sich um die Veranstaltungen unter freiem Himmel, doch es gehört im Team zur Qualitätssicherung, dass jeder mindestens einmal im Jahr die Veranstaltung eines projektverantwortlichen Kollegen (hier: Erika Schneider, die u. a. für Kultgarage und Theaterabo zuständig ist) durchführt. Ronge freute sich, dass er für Ennepetal wieder so etwas Großes mit starten dürfe.

Er erklärte: „Dadurch, dass wir mittels des Saalplanes und der personalisierten Tickets samt aktueller Kontaktdaten eine uneingeschränkte Rückverfolgbarkeit gewährleisten können, kann der Saal voll besetzt werden. Es sind keine 1,50 Meter Abstand zwischen fremden Personen notwendig.“ Erika Schneider hatte bereits im Vorfeld erläutert: „Sicherlich hätten wir gerne von uns aus einen größeren Abstand ermöglicht. Aber wie sollte das organisatorisch umgesetzt werden? Welchen Abonnenten hätten wir kündigen sollen? Wen hätten wir von seinem angestammten Platz nach hinten setzen sollen?“ Nicht zu vergessen seien die Anforderungen der Konzertdirektion Landgraf als Vertragspartner für das Theaterabo. Das Hygienekonzept basiere auf der Corona-Schutzverordnung des Landes, sei mit dem Ordnungsamt der Stadt abgestimmt und dem Gesundheitsamt des Kreise vorgelegt worden, so Schneider. Es habe keine Einwände gegeben. Inwieweit dies mit den persönlichen Sicherheitsbedürfnisses des Besuchers übereinstimme, müsse jeder für sich selbst entscheiden.

Nächstes Stück: „The Who and the What“ Die nächste Aufführung im Rahmen des städtischen Theaterprogramms findet am Sonntag, 13. Dezember, statt. Dann ist das Schauspiel „The Who and the What“ mit Heikko Deutschmann zu sehen. Beginn ist um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) in der Aula des Reichenbach-Gymnasiums, Peddinghausstraße 17. Tickets zu Preisen zwischen 13 und 24 Euro sind an den folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: Haus Ennepetal (Ansprechpartnerin Erika Schneider, 02333/988035, E-Mail: Erika.Schneider@kluterthoehle.de), Tourist-Info im Haus Ennepetal, Rathaus-Info sowie online unter www.reservix.de

Im Vorfeld waren die Theaterbesucher über verschiedene Wege (Anschreiben, persönlich, Homepage, Zeitung) informiert worden. Dennoch gab es vor Ort vereinzelt Irritationen, und sieben Personen verzichteten vor Beginn auf den Theatergenuss. Es war ihnen nicht bewusst, dass die Bestuhlung (abgesehen von den vier Metern Abstand zur Bühne) beibehalten werden durfte und so keine 1,5 Meter Abstand existierten. An den Plätzen herrschte keine Maskenpflicht, jeder durfte für sich selbst entscheiden. Hartwig Holzbrink, der die Aula verließ: „Ich kann keine Logik erkennen. Meine Tochter arbeitet im Altenheim, wir können uns kein Risiko erlauben.“ Andere meinten, dass sie es sich anders vorgestellt hätten und sich „Schulter an Schulter, wo mir jeder wie vor Corona in den Nacken husten kann“ nicht wohlfühlen würden.

Tiefsinnige Beziehungskomödie

Wer blieb, der sah Stars aus dem TV, Saskia Valencia, Michael von Au und Ralf Komorr, in der tiefsinnigen humorvollen Beziehungskomödie „Abschiedsdinner“ von Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patellière. Aufgrund der Schutzverordnung musste das Stück auf 90 Minuten gekürzt werden und es wurde ohne Pause gespielt.

Am Ende zeigten sich weitere Besucher irritiert über das Hygienekonzept und fragten „Kann das denn so richtig sein?“. Dabei fiel aber auf, dass häufiger der eigenverantwortliche Schutz vernachlässigt wurde, während der öffentliche Schutz gefordert wird. Die Abstände zwischen den Personen wurden im Eifer der Diskussion nicht eingehalten, die Maske blieb in der Hand oder rutschte unter die Nase. Besucherin Monika Püttmann brachte es auf den Punkt: „Es ist ein Miteinander. Wir müssen gegenseitig aufeinander achten und das Ganze überstehen – und dürfen nicht immer nur vom Gegenüber fordern, dass er alles einhält. Wenn er mir zu nahe kommt, dann bemühe ich mich um den nötigen Abstand.“ Sie habe mit ihrer Freundin den Abend genossen und etwas für die Seele getan.