Problemabfälle wie Farben, Lacke und vieles andere mehr können am 20. März in Voerde abgegeben werden.

Am Samstag, 20. März

Am Samstag, 20. März Ennepetal: Problemabfälle auf Kirmesplatz in Voerde abgeben

Ennepetal. Eine Sammlung von Problemabfällen findet am Samstag, 20. März, von 9 bis 14 Uhr auf dem Kirmesplatz in Ennepetal-Voerde statt.

Folgende Problemabfälle können entsorgt werden:

Autobatterien, Knopfzellen, Leuchtstoffröhren, Säuren und Laugen, Chemikalien, Pflanzenschutzmittel, Lösungsmittel und Desinfektionsmittel, Lametta (da bleihaltig), Klebstoffe, Spraydosen, Altlacke und Altfarben, ölhaltige Mischabfälle, quecksilberhaltige Fieberthermometer, Behältnisse mit umweltschädlichen Restanhaftungen, Energiesparlampen, Spraydosen, Tonerkartuschen etc.

Altmetalle und Elektrogeräte

Außerdem können an den Umweltmobilen Altmetalle (Metallschrott) abgegeben werden. Es werden auch ausrangierte Kunststoffartikel entgegengenommen, wie z.B. Regentonnen, Gartenstühle, CDs und DVDs. Für kleine Elektrogeräte stehen Sammelgefäße bereit.

Elektrokleingeräte können auch beim städtischen Betriebshof, Hembecker-Talstraße 5 in Ennepetal oder bei der Umladeanlage der Firma AHE GmbH, Hundeicker Straße 24-26 in Gevelsberg, abgegeben werden. Autoreifen werden an der Umweltstation nicht angenommen.

Problemabfälle in haushaltsüblichen Mengen werden auch kostenlos bei der Umladestelle der Firma AHE angenommen. Verbrauchte Batterien werden vom Handel unentgeltlich zurückgenommen. Altöl kann ebenfalls zum Händler zurückgebracht werden.