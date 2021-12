Überfüllte Altpapier-Container in Ennepetal. Die Stadt berichtet von wiederkehrenden Problemen an den Stellplätzen.

Entsorgung Ennepetal: Probleme an Containerplätzen – Stadt appelliert

Ennepetal. Immer wieder kommt es in Ennepetal zu Probleme an Containerstellplätzen. Die Stadt appelliert daher an alle Bürgerinnen und Bürger.

Haltverbote und Grenzmarkierung an den Stellplätzen dienten dazu, den Lkw des Entsorgungsunternehmens eine schnelle und flexible Leerung der Container zu ermöglichen, auch an den Wochenenden, so die Stadt Ennepetal.

Vielfach sei eine Leerung durch falsch abgestellte Fahrzeuge nicht möglich und die Container blieben überfüllt zurück. Dies habe zur Folge, dass sich illegale Beistellungen häuften und das Stadtbild erheblich beeinträchtigt werde. Daher der Appell, die Containerstellplätze nicht zuzuparken.

Zudem wird darum gebeten, Altpapier möglichst zerkleinert zu entsorgen und bei Überfüllung der Container einen anderen Standort aufzusuchen. Beistellungen auf oder neben den Containern sind ein Verstoß gegen die Abfallsatzung der Stadt und können mit Verwarn- oder Bußgeld geahndet werden.

