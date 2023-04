Ennepetal: Profi-Fotograf gibt Tipps und zeigt tolle Bilder

Ennepetal. Doppel-Veranstaltung der Kulturgemeinde Ennepetal: Erst gab Fotograf Reiner Harscher ein Foto-Seminar, dann zeigte er die Schönheit der Toskana.

Fotograf Reiner Harscher referierte sowohl mit einem Live-Seminar über Fotografie als auch mit einer Multivision über die Toskana bei der Kulturgemeinde Ennepetal in der Aula des Reichenbach Gymnasiums.

Reiner Harscher, der seit 25 Jahren immer wieder Gast bei der Kulturgemeinde in Ennepetal ist, schaffte es an diesem Abend die höchste Zuschauerzahl der diesjährigen Saison in die Aula des RGE zu locken. Mehr als 350 Zuschauer fanden den Weg in die Aula und ließen sich durch farbenfrohe Bilder und Geschichten über Menschen und historische Städte in der außerordentlichen Kulturlandschaft der Toskana bezaubern. Vielleicht lag es daran, dass sich alle nach dem offiziellen Frühlingsbeginn nach Farben und Wärme sehnen, vielleicht lag es an den perfekten Bildern voller Intensität und Lebensfreude oder an der Art und Weise, wie Harscher seine besondere Beziehung zur Toskana darstellte – das Publikum genoss es und dankte seinem Vortrag mit lang anhaltendem Applaus.

Das Foyer der Aula war zwischen den beiden Veranstaltungen voller Menschen, die sich in lockerer Gesprächsatmosphäre über Fotografie und eigene Reiseerlebnisse austauschten und lebhaft mit Harscher an seinem Pausenstand diskutierten.

Neu war an diesem Veranstaltungstag, dass vorher ein Seminar zur Reise-, Porträt- und Tierfotografie stattfand. 78 Teilnehmende (überwiegend Mitglieder aus der Kulturgemeinde) informierte Harscher zunächst über die wichtigsten Bereiche der Fotografie und stellte dar, dass jedes Bild entweder eine emotionale, eine informative oder eine ästhetische Aussage beinhalten sollte. Ein besonderes Bild erfülle sogar alle diese drei Kriterien.

Neben Tipps und Tricks der richtigen Perspektivwahl, über den „Goldenen Schnitt“ bis hin zur richtigen Objektivart, blieb Harscher immer im direkten Gespräch mit den Teilnehmenden. Häufig gestellte Nachfragen beantwortete der Profifotograf über drei Stunden ausführlich und mit zahlreichen Bildbeispielen. Wobei der Fokus der Veranstaltung aber hier nicht im technischen Bereich der Blende und Belichtungszeit, sondern mehr darauf lag, was ein Bild transportieren sollte, wenn der Fotograf es jemandem präsentiert. Harscher betonte, es sei völlig nebensächlich, ob das Foto mit dem Handy gemacht werde oder mit einer hochpreisigen Kamera.

