Ennepetal: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Ennepetal. Beim Zusammenstoß mit einem Pkw am Samstag auf der B 483 in Ennepetal wurde ein Radfahrer verletzt.

Gegen 12.15 Uhr hatte der Radler, ein 68-jähriger Schwelmer, mit seinem Rennrad die B 483 in Fahrtrichtung Schwelm befahren. In Höhe der Einmündung Bansel wollte er auf den Radweg auf der gegenüberliegenden Straßenseite abbiegen. Dabei übersah er den Pkw eines 62-jährigen aus Radevormwald, der in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Radfahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beziffert die Polizei auf etwa 6000 Euro.

