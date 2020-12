Ennepetal: Radfahrerin aus Gevelsberg bei Sturz verletzt

Ein Rettungswagen rückt zum Einsatz aus. Nach einem Sturz musste in Ennepetal am Mittwoch eine junge Frau ins Krankenhaus gebracht werden.

Ennepetal. Eine 24-Jährige aus Gevelsberg hat sich in Ennepetal verletzt, als sie vom Fahrrad stürzte. Sie kam daraufhin ins Krankenhaus.

Eine 24-jährige Gevelsbergerin befuhr am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr auf ihrem Fahrrad die Wiemerhofstraße in Voerde bergabwärts. Im Kreisverkehr Wilhelmstraße verlor sie die Kontrolle über ihr Vehikel und stürzte auf die Fahrbahn. Die 24-Jährige wurde darauf hin leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

