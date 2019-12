Kochdünste von einem Grill haben am Samstagabend in Ennepetal für einen Feuerwehreinsatz gesorgt.

Ennepetal. Der Rauch aus einem Grill hat am Samstag die Feuerwehr in Ennepetal auf den Plan gerufen. Parallel lief im selben Gebäude eine Veranstaltung.

Ennepetal: Rauch vom Grill löst Brandmelder aus

Um 21.30 Uhr schlug die Meldeanlage in einem Gebäude an der Gasstraße an. Von der Feuer- und Rettungswache Ennepetal rückte der hauptberufliche Löschzug aus. Weil in dem Gebäude eine Veranstaltung lief, befand sich eine Brandsicherheitswache vor Ort. Sie hatte vor Eintreffen der Löschzugkräfte den Bereich erkundet.

Den Alarm ausgelöst hatten die Kochdünste von einem Grill, dessen Rauch durch ein offen stehendes Fenster in das Gebäude gelangt waren. Der Bereich wurde nochmals ausgiebig erkundet. Da keine Gefahr bestand, wurde der Einsatz nach knapp 30 Minzen beendet.

Mit eingesetzt und alarmiert waren neben den Kräften des hauptberuflichen Löschzugs auch der Einsatzführungsdienst der Feuerwehr Ennepetal, ein Rettungstransportwagen sowie der Löschzug 1 (Milspe/Altenvoerde) der freiwilligen Feuerwehr.