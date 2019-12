Ennepetal: Rauchende Köpfe beim Kneipen-Kwiz-Finale

Ein voll besetzter Saal der „Rosine“ in Voerde, eine tolle Stimmung, glückliche Gewinner und die schöne Gewissheit, dieses auch im neuen Jahr erleben zu dürfen, zeichneten am Samstag die sechste und damit die Abschlussveranstaltung des Ennepetaler Kneipen-Kwiz’ 2019 mit Moderator und Stichwortgeber Jan Schulte aus. Eine Prise mehr Spannung als sonst war diesmal zu spüren, galt es doch den Gesamtsieger zu ermitteln.

Da stand zu später Stunde das siegreiche Team „Falcon Quest“ auf der Bühne und aus dem Dunkeln des Hintergrunds leuchteten schon Kerzen. Hotelfachmann Theo Tsavdaridis brachte die Siegertorte und überreichte sie an Jens Lonken, Jenny Stahl, Robin Barysch, Marcel Stahl, Petra Barysch und Ralph Gross.

Zuvor hatten Jan Schulte und Markus Erdhütter aus den Antwortbögen die Tagessieger ermittelt: Das Team „3-Punkt Kwizzer“, auf der Bühne vertreten durch Jörg Prostka, siegte vor dem Team „Die Gevelskwizzer“ (Jens Bärenfänger) und „Die Ahnungslosen“ (Arno Adam). Sie erhielten gläserne Pokale der Westfälischen Rundschau und der Westfalenpost, die das Kneipen-Kwiz präsentieren.

An diesem Abschlussabend nahmen 33 Teams teil. Im Verlauf der sechs Kwiz-Abende im Jahr 2019 wurden mehr als 300 Fragen aus den unterschiedlichsten Bereichen gestellt. Jan Schulte suchte sie so aus, dass Besucher aller Altersklassen mit ihrem Wissen gefragt sind.

So waren erneut ganze Familien dabei, so auch Beatrix und Arno Adam mit Kindern und Schwiegerkindern. Die Adams, die weit über Ennepetal hinaus als Vorstände der Kulturgemeinde bekannt sind, nahmen in Ennepetal zum ersten Male teil und zählten sofort zu den Tagessiegern.

Witz und Ironie, Spaß und Freude

Was macht die Abende so interessant? Da ist Jan Schulte, der mit viel Witz und Ironie Fragen stellt und Antworten kommentiert, auf die Teams eingeht und immer die treffende Ansprache findet. Am Samstag formulierte es Irina Gianfelici gegenüber dieser Zeitung so: „Der Jan ist ein Top-Moderator, der ist ein Hit!“. So oder ähnlich urteilen viele Besucher. Beim Kneipen Kwiz zähle die Gemeinschaft in schöner Atmosphäre. Wenn Schulte bittet: „Nun die Antwort-Bögen brav abgeben“, kommen die Teamsprecher zur Bühne und es läuft wirklich alles ohne ein Durcheinander ab. Brav eben.

Beim Kneipen Kwiz ging es auch wieder um Themen, die im Lokalteil dieser Zeitung zu lesen waren. „Wann wird die Fuzo in Milspe wieder für den Autoverkehr freigegeben?“ lautete eine Frage. Zeitungsleser wussten es. „Am heutigen Montag!“

Jan Schulte warnte in schöner Ironie vor den nun kaufwütigen Massen in Milspe. Dann dröhnte es aus dem Lautsprecher: „Ennepetal, Ennepetal...“. Zu hören war das Lied in der Fernsehsendung mit Jan Böhmermann, als er den jungen Ennepetaler CDU-Politiker Jannik Olschewski in seine Show führte.

Fazit: So darf es gern im kommenden Jahr weitergehen.