Ennepetal: Rauchender Grill löst Feuerwehreinsatz aus

Halt, Feuerwehreinsatz. In Ennepetal hat ein rauchender Grill einen folgenreichen Alarm ausgelöst.

Ennepetal. Ein rauchender Grill hat in Ennepetal einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Die Feuerwehr Ennepetal wurde am vergangenen Dienstag zu zwei Einsätzen alarmiert: Am Nachmittag um 15.32 Uhr wurde eine Rauchentwicklung aus einem Keller an der Kölner Straße gemeldet.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte der Hauptwache schnell ein Grill in einem tiefer gelegenen Garten als Ursache. Der Einsatz endete um 15.45 Uhr. Später am Nachmittag um 17.02 Uhr wurde im Hasper Bach eine medizinische Erstversorgung durchgeführt.

Dieser Einsatz endete nach einer knappen halben Stunde um 17.28 Uhr mit der Übergabe an den Rettungsdienst.

