Ennepetal: Rauchmelder sorgen für zwei Einsätze

Ennepetal Die Feuerwehr Ennepetal musste am Freitag mehrfach ausrücken. Wo die Hilfe der Einsatzkräfte in der Klutertstadt erforderlich war.

Einige, wenn auch kurze Einsätze verzeichneten die Wehrleute der Feuerwehr Ennepetal am Freitag. Am Freitagmorgen rückte das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Wehr um 8.52 Uhr in den Asternweg aus. „In einem Einfamilienhaus war es frostbedingt zu einem Wasserschaden gekommen. Die Wasserleitung wurde abgeschiebert“, teilt die Feuerwehr mit. Aufgrund der geringen Menge Wasser konnte die Feuerwehr nicht weiter tätig werden. Der Einsatz endete daher bereits um 9.09 Uhr.

Um 10.23 Uhr rückte das Hilfeleistungslöschfahrzeug an die Milsper Straße aus. Hier musste der Rettungsdienst beim Transport eines Patienten unterstützt werden. Einsatzende war um 10.53 Uhr.

Kurz darauf wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug um 10.54 Uhr zur Hagener Straße gerufen. Hier sicherten die Einsatzkräfte eine Betriebsmittelspur mit Warnschildern ab und verstreuten ein Bindemittel. Der Einsatz endete um 11.09 Uhr. Danach ging es zum nächsten Einsatz: Im Friemannweg musste ein Patient bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt werden. Nach dem Eintreffen des Rettungsdienstes wurde der Patient übergeben und die Wehrleute unterstützten seinen Transport zum Rettungswagen. Der Einsatz endete um 11.44 Uhr.

Eine weitere Ölspur löste an der Voerder Straße um 14.54 Uhr den nächsten Einsatz aus. „Die Spur wurde mittels Bindemittel abgestumpft und das Bindemittel aufgenommen. Ein Warnschild wurde aufgestellt. Dieser Einsatz wurde um 15.16 Uhr beendet“, teilt die Feuerwehr Ennepetal mit.

Um 15.44 Uhr dann der nächste Einsatz: Zu heiß gewordenes Öl in einer Pfanne löste einen Rauchmelder in einer Wohnung aus. Der hauptamtliche Löschzug rückte aus und lüftete die Wohnung. Der Einsatz wurde um 15.56 Uhr beendet. Kochdämpfe sorgten am Freitagabend um 22.30 Uhr für einen weiteren Einsatz. An der Heimstraße schlug im Flüchtlingswohnheim ebenfalls ein Rauchmelder an. Die Wehrleute kontrollierten auch hier die Wohneinheit und lüfteten. Der Einsatz endete um 23.05 Uhr.

