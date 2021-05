Heimatverein Rüggeberg Ennepetal: Reifen und Fernseher in der Landschaft gefunden

Ennepetal. Die traditionelle „Aktion saubere Landschaft“ des Heimatvereins Rüggeberg rund um den Ennepetaler Ortsteil war leider wieder ein voller Erfolg.

Viele Wanderwege seien nicht allzu sehr vermüllt gewesen, berichtete der Vereinsvorsitzende Friedrich Rothenberg, andere Wege entlang der Straßen dagegen umso mehr. „An der Heilenbecker Straße wurde viel Müll gefunden, darunter ein Fernseher sowie ein alter Stiefel“, so der Vorsitzende.

Negative Höhepunkte seien der kurze Radweg am ehemaligen Kompostwerk und die Willringhauser Straße von Ahlhausen bis Huthknapp gewesen. Alleine auf diesem Stück habe man 106 kleine Schnapsflaschen, unzählige Wodkaflaschen, Autoreifen, einen Staubsauger sowie Reste eines leeren Safes gefunden. Insgesamt entsorgten die Helfer bei der Aktion, die der Heimatverein seit Jahrzehnten durchführt, sieben Reifen beziehungsweise Räder.

Dank an die Helfer

Friedrich Rothenberg sprach allen Helfern im Namen des Vereins seinen Dank aus. Wie in den Vorjahren seien erfreulicherweise viele junge Leute darunter gewesen. Rothenberg betont, dass sich alle Corona-konform verhalten hätten.

Ein besonderer Dank geht für die tatkräftige Hilfe an Dieter Morhenne und Stefan Koch, die die Aktion auch mit Fahrzeugen unterstützten, sowie an die Stadt, insbesondere an die Mitarbeiter des Betriebshof, für die gute Zusammenarbeit.

Weitere Eindrücke von der Aktion saubere Landschaft gibt es unter www.heimatverein-rueggeberg.de (Rubrik „Bilder“). Alle Fotos sollen „nach Corona“ bei einer der nächsten Vereinsveranstaltungen zu sehen.

