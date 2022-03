Kleinere Reparaturen schnell und günstig erledigt. Das Repair Cafe am Büttenberg öffnet endlich wieder.

Schnelle Hilfe Ennepetal: Repair-Café am Büttenberg öffnet wieder

Ennepetal. Das Repair-Café am Büttenberg in Ennepetal öffnet endlich wieder. Fortan findet es nun immer am 1. Donnerstag im Monat statt.

Das Repair-Café am Büttenberg öffnet wieder am Donnerstag von 15 bis 17 Uhr im Wichernhaus in der Birkenstraße statt.

Bei Kaffee und Gebäck werden Reparaturen an den defekten Geräten besprochen und vorgenommen. Volker Osenberg bietet Unterstützung zur Instandsetzung von Elektrogeräten.

Ebenso werden Reparaturen an Kleinmöbeln vor Ort durchgeführt. Besucher denken bitte an eine Mund-Nasenabdeckung.

