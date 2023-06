Ennepetal: Rettungseinsatz nach Notfall auf Reitplatz

Einsatz nach einem Reitunfall (Archivaufnahme). In Ennepetal müssen Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Notfall auf einem Reitplatz ausrücken.

Ennepetal. Feuerwehr und Rettungsdienst müssen in Ennepetal zu einem Notfall auf einem Reitplatz ausrücken. Zuvor gab es einen Einsatz in einer Tagespflege.

Insgesamt musste die Feuerwehr Ennepetal am Montag zu zwei Einsätzen mit Bezug zum Rettungsdienst ausrücken.

Zunächst ging es für das hauptamtliche Hilfeleistungsfahrzeug gegen 10.50 Uhr in die Mittelstraße. Dort kam es in einer Tagespflege zu einem medizinischen Notfall. Hier leisteten die Kollegen der Feuerwehr Erstmaßen zur Versorgung des Patienten ein. Anschließend wurde der Patient dem Rettungsdienst übergeben.

Am Abend gegen 18.05 Uhr rückte das Hilfeleistungsfahrzeug der Hauptwache erneut zur Unterstützung des Rettungsdienst aus. Am Bransel in Ennepetal kam es zu einem med. Notfall auf einem Reitplatz. Dort unterstützte das Team die Kollegen vom Rettungsdienst bei der Versorgung einer Patientin. Der Einsatz endete um 19.06 Uhr.

