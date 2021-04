Ennepetal: Rettungshubschrauber landet am Wuppermannshof

Ennepetal. Der Wuppermannshof in Ennepetal stand im Mittelpunkt zweier Rettungseinsätze.

Der Wuppermannshof stand am Freitagnachmittag im Mittelpunkt zweier Rettungseinsätze.

Zuerst, gegen 16 Uhr, ereignete sich ein Unfall an besagter Stelle. Eine 81-jährige Ennepetalerin war mit ihrem Pkw VW auf der Straße Wuppermannshof unterwegs und wollte an der Kreuzung Kölner Straße/Milsper Straße nach links in die Milsper Straße abbiegen. Beim Abbiegen übersah sie den Pkw einer 33-jährigen Düsseldorferin, die mit ihrem Fahrzeug den Kreuzungsbereich von der Kölner Straße, in Fahrtrichtung Wuppermannshof querte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich die Düsseldorferin leicht verletzte. Zeitgleich übersah eine 36-jährige Schwelmerin das Unfallgeschehen und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw der 81-jährigen auf.

Die Fahrerin aus Düsseldorf wurde zur weiteren Untersuchung ins nahe gelegene Helios-Klinikum in Schwelm gebracht. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von circa 11.000 Euro.

Wenige Minuten später kam es in der Nähe zu einem weiteren Rettungseinsatz. Die Feuerwehr Ennepetal wurde um 17.04 Uhr zum Wuppermannshof alarmiert. Sie musste dort, auf einer anliegenden Fläche, die Landung eines Rettungshubschraubers begleiten und absichern. Laut Feuerwehr handelte es sich um einen internistischen Notfall in einer Privatwohnung. Der Notarzt wurde durch einen Streifenwagen der Polizei zur eigentlichen Einsatzstelle transportiert. Um 18.112 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.