Ennepetal: Rettungsmittel ausgelastet – Feuerwehr übernimmt

Ennepetal. Unwetter: Ein Hilfeleistungslöschfahrzeug musste am Montag erste medizinische Maßnahmen übernehmen, da Rettungsmittel ausgelastet waren.

Zu einem First-Responder-Einsatz wurde die Feuerwehr Ennepetal am Montag um 15.47 Uhr in die Hagener Straße alarmiert. Da aufgrund von gehäuften Einsätzen kein Rettungsmittel zeitnah verfügbar war, übernahm das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache die ersten medizinischen Maßnahmen am Patienten bis zum Eintreffen eines Rettungsmittels. Der Einsatz endete für die Einsatzkräfte um 16.20 Uhr.

Nach dem angekündigten Unwetter wurden durch das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache und den Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr ab 18.16 Uhr vier Einsätze abgearbeitet. Der letzte Unwettereinsatz endete für die 14 eingesetzten Kräfte um 20.09 Uhr.

Gerade wieder an der Feuerwache eingetroffen ging es für die hauptamtlichen Kräfte zu einem Backofenbrand in die Rüggeberger Straße. Der Backofen wurde von den eingesetzten Einsatzkräften kontrolliert und vom Strom getrennt. Dieser Einsatz konnte um 20.48 Uhr beendet werden.

