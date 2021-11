Ennepetal: Rollerdiebe kommen nicht sehr weit

Mit dem Diebstahl eines Motorrollers befasste sich die Polizei (hier ein Symbolfoto) am Ennepetaler Bahnhof. Das Gefährt wurde schließlich ganz in der Nähe des Tatorts wiedergefunden.

Ennepetal. Nicht sehr weit kamen Unbekannte, die am Ennepetaler Bahnhof einen Motoroller stahlen. Das hatte wohl einen einfachen Grund.

Rollerdiebe haben in Ennepetal zugeschlagen. In der Zeit zwischen Freitag, 12. November, 14 Uhr, und Sonntag, 14. November, 12.15 Uhr, entwendeten Unbekannte einen am Ennepetaler Bahnhof geparkten weißen Motorroller der Marke Longjia. Das Fahrzeug war mit einem Lenkschloss gesichert.

Der Roller wurde im Rahmen der Tatortaufnahme etwa 300 Meter vom eigentlichen Abstellort entfernt aufgefunden. Die Frontverkleidung war durch die Täter entfernt und am Bahnhof zurückgelassen worden. Es ist laut Polizei davon auszugehen, dass der oder die Täter den nicht fahrtüchtigen Roller stehlen wollten und bemerkten, dass das Zweirad nicht funktioniert. Daraufhin ließen die Täter den Roller auf der Bahnhofstraße zurück, so die Polizei.

