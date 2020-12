Ennepetal: Ruhebänke in Rüggeberg wandern ein paar Meter

Ennepetal Zwei Ruhebänke an einem Wanderweg in Rüggeberg mussten versetzt werden. Nun haben sie zur Freude der Spaziergänger einen neuen Platz.

Ennepetal. Neue Standorte haben die beiden Ruhebänke für Wanderer, die bisher in Rüggeberg am Verbindungsweg zwischen der Straße Schweflinghausen und der Hesterberger Straße standen. Der Grundstückseigentümer hatte die Bänke entfernen lassen, da er mehrfach eine Vermüllung des Bereichs festgestellt habe. Nachdem einige Spaziergänger und Wanderer darüber geklagt hatten, dass die Ruhegelegenheiten mit der schönen Aussicht nun fehlten, wandte sich der Heimatverein Rüggeberg an die AVU. Nach kurzer Prüfung erklärte sich der Energieversorger zur Freude der Rüggeberger bereit, sein Grundstück vor dem Wasserbehälter zur Verfügung zu stellen. AVU und Stadt schlossen eine Vereinbarung, so dass die Stadtbetriebe die Bänke am neuen Standort aufstellen konnten – und dort zumindest bleiben können, so lange keine größeren Verschmutzungen festzustellen sind. „Auch wenn der Ort aufgrund der parkenden Autos nicht ganz so schön ist wie vorher, werden die Bänke sehr gut angenommen“, meint der Heimatvereinsvorsitzende Friedrich Rothenberg.