Ennepetal: Sattelzug kracht in Pkw – Zwei Verletzte

Ennepetal. Auf der Kölner Straße in Ennepetal ereignete sich am Montagabend ein schwerer Unfall. Ein Lkw krachte in einen auf einer Busspur stehenden Pkw.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Kölner Straße in Ennepetal wurden am Montagabend gegen 19.05 Uhr zwei Personen verletzt.

Ein Pkw hatte in Fahrtrichtung Milspe an der Bushaltestelle Heilenbecker Straße kurz vor der Kreuzung am Timpen offenbar mit eingeschalteter Warnblinkanlage gehalten, als ein Sattelzug auf den stehenden Pkw auffuhr. Bei dem Zusammenstoß erlitten die beiden Insassen des Pkw, ein 20-Jähriger und eine 22-Jährige aus Schwelm Verletzungen. Beide wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beim Fahrer des Sattelzugs, einem 45-jährigen Bulgare, bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch, nahmen ihn fest und ordneten eine Blutprobenentnahme an. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Die Feuerwehr Ennepetal war mit Kräften der Hauptwache, des Löschzugs Milspe-Altenvoerde und der Löschgruppe Voerde im Einsatz. Vor Ort waren zudem drei Rettungswagen und zwei Notärzte. Der Abschnitt der Kölner Straße war für die Dauer des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.