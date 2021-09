Ennepetal: Schilderwald in Milspe überfordert Autofahrer

Auf eine Menge Schilder haben die Autofahrer zu achten, die vom Kreisverkehr an der Sparkasse in den Einbahnstraßenbereich der Voerder Straße einfahren.

Ennepetal. Radfahrer dürfen auf der Voerder Straße gegen die Einbahnstraße fahren. Doch vielen Autofahrern ist das nicht bewusst. Das hat einen Grund.

Den Schilderwald an der Einfahrt in die ehemalige Fußgängerzone Voerder Straße beklagt Karl-Heinz Henkel (Grüne). In der jüngsten Ratssitzung wies er darauf hin, dass Autofahrer, die aus dem Kreisel an der Sparkasse in den Einbahnstraßenbereich einfahren, vier oder fünf Schilder auf einmal lesen müssten. „Das ist gar nicht möglich“, sagte er. „Den Hinweis auf ,Gegenverkehr Radfahrer’ übersehen sie dann.“ Entgegen der Einbahnstraße fahrende Radfahrer würden darunter leiden, weil Autofahrer nicht mit ihnen rechnen.

Marco Heimhardt, Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste und Stadtentwicklung, räumte ein, dass die Situation sehr unübersichtlich sei. Man müsse die Schilder aber dort anbringen. Und das Einbahnstraßenschild dürfe man nur parallel zur Fahrbahn aufstellen.

Der Aussage Henkels, dass die Einrichtung einer verkehrsberuhigten Zone, in der alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind, dem Problem abhelfen würde, hielt Heimhardt entgegen, dass man sich damals ganz bewusst entschieden habe, bei der Öffnung der Fußgängerzone keinen verkehrsberuhigten Bereich einzurichten.