Ennepetal: Schon wieder Einbruch in Mehrfamilienhaus

Ennepetal. Und wieder sind Einbrecher in Ennepetal unterwegs. Diesmal steigen sie in ein Mehrfamilienhaus ein.

Unbekannte brachen am Montag zwischen 14 und 20.45 Uhr in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Straße Kuhhausen in Ennepetal ein.

Die Täter schlugen die Scheibe der Balkontür ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten die Schränke, ob sie dabei Beute fanden, ist bisher nicht bekannt. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

