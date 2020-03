Ennepetal. Da aufgrund der Corona-Krise derzeit keine Gottesdienste in der Kapelle möglich sind, ging das Seniorenheim Haus Elisabeth in Ennepetal neue Wege.

„Wir sind verbunden miteinander – auch durch eine Scheibe und über die Etagen hinweg“, sagte Propst Norbert Dudek, als er gestern seinen ungewöhnlichen Gottesdienst am Seniorenheim Haus Elisabeth begann. Der Geistliche stand – bei recht frischen Temperaturen – unten auf dem Hof, während viele Senioren an den auf Kipp gestellten Fenstern der Zimmer und Gemeinschaftsräume lauschten, was aus dem Lautsprecher kam.

Weil angesichts der Corona-Krise schon seit Mitte März keine Gottesdienste im herkömmlichen Sinne mehr in den Kapellen der Seniorenheime stattfinden dürfen, hat die Theresia-Albers-Stiftung, die das Haus Elisabeth betreibt, für ihre Einrichtungen Open-Air-Gottesdienste entwickelt, die die Bewohner und Mitarbeitenden von den Balkonen und Fenstern aus mitfeiern können. Am Freitagvormittag fand die Premiere in Milspe statt. Dabei durften aufgrund der derzeit geltenden Regeln natürlich keine externen Gläubigen dazu kommen. Dennoch: „Auch wenn viele Veranstaltungen jetzt nicht mehr so stattfinden können, wie wir es gewohnt sind: Beten ist nicht abgesagt“, meint der Seelsorger der Stiftung, Prälat Martin Patzek.

Michael Schürmann spielt Gitarre

Nach einem Gitarrenvorspiel von Haus- und Hofmusiker Michael Schürmann, der angesichts der Kälte drinnen saß, begrüßte Propst Dudek die Gottesdienstteilnehmer. Für ihn sei das in der Form eine Premiere, sagte er. Open-Air-Gottesdienste habe er auch höchstens einmal in einem Ferienlager abgehalten. Der Propst las aus der Heiligen Schrift und erteilte den Gottesdienstteilnehmern den Segen. Zudem sangen alle gemeinsam „Lobe den Herrn“ und „Großer Gott, wir loben Dich“. Zum Abschluss ließ Michael Schürmann noch einmal die Gitarre erklingen.

„Ich hoffe, dass Sie in dieser Zeit merken, wie schön es im Haus ist, mit den Schwestern und Pflegekräften“, sagte Propst Dudek an die Hausbewohner gerichtet. „Und ich hoffe, dass Sie Gelegenheit haben, mit Verwandten und Bekannten zu telefonieren.“ Dudek verabschiedete sich mit den Worten: „Ich freue mich, wenn ich wieder mit Ihnen zusammen in der warmen Kapelle sein darf.“