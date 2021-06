Ennepetal setzt Zeichen gegen Hass aus Ungarn

Was an der Allianz-Arena nicht möglich ist, geht problemlos in Ennepetal: Bürgermeisterin Imke Heymann (links) und Gleichstellungsbeauftragte Nina Däumig hissen die Regenbogenfahnen am Rathaus.

Ennepetal. Ennepetal bezieht deutlich Position: Für Weltoffenheit für Toleranz, gegen die UEFA und gegen dass ungarische Hass-Regime unter Viktor Orban.

Kaum ein Thema wird derzeit so heiß diskutiert, wie das Verbot der UEFA, die Allianz-Arena in München zum EM-Spiel gegen Ungarn in Regenbogenfarben erstrahlen zu lassen, um ein Zeichen gegen das frisch erlassene Gesetzespaket zu setzen, das in dem EU-Mitgliedsstaat Homosexualität mit Pädophilie gleichsetzt. Was in München nicht funktioniert, klappt in Ennepetal: Vor dem Rathaus weht seit Mittwoch die Regenbogenfahne - und auch das Rathaus soll erstrahlen.

„Ennepetal setzt ein Zeichen für Weltoffenheit und Diversität: Nach dem UEFA-Verbot für eine Beleuchtung der Münchner Allianz-Arena in Regenbogenfarben will auch die Stadt Ennepetal ein deutliches Zeichen für Toleranz und Diversität setzen“, macht Pressesprecher Hans-Günther Adrian in seiner Mitteilung deutlich. „Ennepetal steht für Vielfalt und Weltoffenheit und zeigt sich solidarisch“, sagt Bürgermeisterin Imke Heymann.

Deshalb wurde im Rathaus der Stadt Ennepetal entschieden, für die Dauer der Europameisterschaft – diese läuft noch bis einschließlich Sonntag, 11. Juli, die Regenbogenfahnen zu hissen und während der EM-Partie der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Ungarn das Rathaus in den Regenbogenfarben anzustrahlen.

