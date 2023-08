Ennepetal: Sie kennt das Geheimnis der Liebeskräuter

Ursula Stratmann bietet eine Kräutertour rund um die Heilenbecke Talsperre an.

Ennepetal. Liebeskräuter? Die gibt es. Sogar in Ennepetal. Kräuterexpertin Ursula Stratmann kennt die Stellen und macht Interessierten jetzt ein Angebot.

Die Gegend um die Heilenbecker Talsperre ist ein Kräuterparadies. Eine besondere Kräutertour lädt dazu ein, dieses Paradies zu erkunden – und davon zu profitieren. In der Gegend um die Heilenbecker Talsperre stehen saftige Salatkräuter, essbare Blüten und würzige Samen. Gerade jetzt kann man an der Talsperre in Ennepetal wieder die rosa Blüten des „Drüsigen Springkrautes“ probieren.

Die Samen schmecken wie Walnüsse und die Blätter haben einen heilenden Saft, denn das Kraut gehört zu den Balsaminengewächsen. Hier wachsen das pflanzliche „Aspirin“, Kräuter für den Magen und gegen Gicht, Bitterstoff-Kräuter zum Entgiften und sogar Liebeskräuter.

Bei der Kräutertour mit Autorin Ursula Stratmann am Samstag, 5. August, von 10 bis 12 Uhr, gibt es Kräutergeschichten, Blütenbutterbrote, ein Blütenquiz und ein Riechquiz, ein dickes Skript und ein Likörchen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Kosten betragen 25 Euro pro Person, Hunde sollen nicht mitgebracht werden. Treffpunkt ist der Parkplatz der Heilenbecker Talsperre.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm